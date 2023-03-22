Среда, 22 Марта 2023 17:50

АрмИнфо. На заседании Лиги арабских государств Армения представила свои видения развития ситуации в регионе. Об этом 22 марта в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос депутата об итогах визита главы МИД в Египет и участия в конференции глав МИД стран- участниц Лиги арабских государств.

По словам Мирзояна, в последнее время Азербайджан предпринимает попытки придать нагорно- карабахскому конфликту религиозный характер. Между тем, арабские страны, с которыми Ереван поддерживает дружеские отношения, хорошо понимают, что нагорно-карабахский конфликт, как и ситуация вокруг Армении, не имеет религиозной подоплеки. <Азербайджан пытается представить проблему как межрелигиозный конфликт, пытаясь тем самым заручиться дипломатической поддержкой в первую очередь арабских государств. Однако на встречах с коллегами удалось досконально представить и объяснить ситуацию. По моему впечатлению и, думаю, это объективное впечатление, у арабских коллег есть восприятие того, что конфликт и проблемы с Азербайджаном не имеют никакой религиозной окраски",- сказал глава внешнеполитического ведомства Армении.

Министр добавил, что в дни проведения конференции в Каире открылась выставка, посетители которой своими глазами смогли убедиться в высоком уважении Армении ко всем религиям и культурам.