Среда, 22 Марта 2023 17:43

АрмИнфо. Власти Армении не предпринимают практических шагов по решению проблем 120 тысяч жителей Арцаха. Об этом 22 марта перед зданием правительства РА журналистам заявила депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Кристине Варданян.

По ее словам, премьер-министр РА Никол Пашинян на самых разных площадках указывал на геноцидный характер действий Азербайджана, но ничего конкретного не сделал для защиты интересов арцахцев. <Сегодня на границах Армении были ранены российские военнослужащие, которые пытались вернуть армянского военнослужащего. На этом фоне со стороны властей звучат обвинения в отношении всех. Но возникает вопрос: если виновниками всей этой ситуации являются союзники, прежние власти, и другие, то зачем нужны эти власти? Для получения премиальных?>, - задала вопросы парламентарий.

Она подчеркнула, что власть обязана применить все имеющиеся инструменты. <Если 10 человек перекроют дорогу, их задержат по обвинению в препятствовании свободному передвижению. А что же должны думать 120 тысяч жителей Арцаха, у которых на руках армянские паспорта, и которые 101 день находятся в блокаде>, - вопрошала депутат.

Отметим, что сегодня перед зданием правительства РА проходит акция в защиту Арцаха, организованная молодежным крылом партии АРФ <Дашнакцутюн>.

В этой связи, Варданян отметила, что в эти дни по всему миру проходят акции, направленные на разблокирование Арцаха. Присутствие же парламентариев на этой акции депутат увязала с возможностью применения правоохранительными органами непропорциональной силы в отношении протестующих. <Мы своим присутствием хотим предотвратить подобное развитие событий, чтобы молодежь смогла донести до властей свой протест>, - подчеркнула депутат.