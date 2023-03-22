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АрмИнфо. Власти Армении не предпринимают практических шагов по решению проблем 120 тысяч жителей Арцаха. Об этом 22 марта перед зданием правительства РА журналистам заявила депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Кристине Варданян.
По ее словам, премьер-министр РА Никол Пашинян на самых разных площадках указывал на геноцидный характер действий Азербайджана, но ничего конкретного не сделал для защиты интересов арцахцев. <Сегодня на границах Армении были ранены российские военнослужащие, которые пытались вернуть армянского военнослужащего. На этом фоне со стороны властей звучат обвинения в отношении всех. Но возникает вопрос: если виновниками всей этой ситуации являются союзники, прежние власти, и другие, то зачем нужны эти власти? Для получения премиальных?>, - задала вопросы парламентарий.
Она подчеркнула, что власть обязана применить все имеющиеся инструменты. <Если 10 человек перекроют дорогу, их задержат по обвинению в препятствовании свободному передвижению. А что же должны думать 120 тысяч жителей Арцаха, у которых на руках армянские паспорта, и которые 101 день находятся в блокаде>, - вопрошала депутат.
Отметим, что сегодня перед зданием правительства РА проходит акция в защиту Арцаха, организованная молодежным крылом партии АРФ <Дашнакцутюн>.
В этой связи, Варданян отметила, что в эти дни по всему миру проходят акции, направленные на разблокирование Арцаха. Присутствие же парламентариев на этой акции депутат увязала с возможностью применения правоохранительными органами непропорциональной силы в отношении протестующих. <Мы своим присутствием хотим предотвратить подобное развитие событий, чтобы молодежь смогла донести до властей свой протест>, - подчеркнула депутат.
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|Министр: арабские страны хорошо понимают, что нагорно-карабахский конфликт не имеет религиозной подоплеки
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|Правящая фракция <Гражданский договор> выступила против смещения судьи КС со своей должности
|Депутат: Власти Армении не предпринимают практических шагов по решению проблем 120 тысяч жителей Арцаха
|Секретарь Совбеза РА и замглавы МИД Ирана обсудили вопросы региональной безопасности
|В Евросоюзе выразили обеспокоенность ограничениями, введенными новым законом о политических партиях в Азербайджане
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|Глава МИД Армении: народ Арцаха стоит перед реальной опасностью этнических чисток
|Депутат: Туалет в доме бывшего премьер-министра РА стоит в 20 раз дороже, чем квартира, приобретенная в ипотеку министром обороны
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|Замглавы МИД Ирана: Тегеран неизменно является стабильным и надежным партнером в деле установления регионального мира и безопасности
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|В Госдепе рассказали о целях телефонных переговоров Блинкена с Пашиняном и Алиевым
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|Иран повысил уровень готовности частей ПВО и ракетных частей армии и КСИР из-за напряженности на северо-западных рубежах страны
|Российские военнослужащие попали под обстрел в Сюнике при попытке эвакуации армянского военнослужащего
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|Премьер-министр Армении принял делегацию Бундестага
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|Энтони Блинкен: Прямые переговоры - это единственный способ достичь прочного мира
|МИД Арцаха: Целенаправленная политика Азербайджана по этнической чистке в отношении народа Арцаха указывает на необходимость пересмотра международным сообществом подходов к вопросу статуса Арцаха
|Замглавы МИД: Необходимо срочно делегировать международную миссию по сбору фактов в Арцах и Лачинский коридор
|Армянский дипломат: Воинственная риторика Азербайджана не оставляет сомнений об истинных намерениях регионального миростроительства
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|По версии Global Finance Америабанк признан Лучшим Инвестиционным Банком Армении в 2023г
|В Армении будет запрещен импорт, хранение и торговля взрывчатыми веществами частными лицами
|В Армении будет сокращен рабочий день для работающих матерей и ухаживающих за детьми до двух лет
|В Ереване откроется уникальная мультимедийная выставка работ Бэнкси
|Масис Маилян: В случае Арцаха "интеграция" означает добровольную капитуляцию
|В Минобороны РА сообщили о пропаже военнослужащего ВС Армении
|ВАК Армении работает над внедрением новой программы выявления плагиата
|Глава НПО: Азербайджанцы похитили мирного жителя близ Веришена
|Высший духовный совет: ААЦ будет последовательно отстаивать реализацию права народа Арцаха на самоопределение
|Прокуроры Армении будут получать надбавку в размере 92% от заработной платы
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|В Госдепе США представили ситуацию с правами человека в Армении и Азербайджане
|Блинкен: Дипломатия - единственный путь к миру на Южном Кавказе
|Арарат Мирзоян выступил с посланием по случаю страта в республики Дней франкофонии
|Шахматистки сборной Армении продолжают успешно выступать на первенстве Европы в Черногории
|Арам I: . Необходимо предпринять практические шаги и защитить право народа Арцаха на самоопределение
|Американские конгрессмены раскритиковали Луиса Боно за его позицию по Азербайджану
|Пашинян уверен, что в 2023 году будет придан новый импульс армяно-иранской многоплановой повестке дня
|Пашинян поздравил курдскую общину Армении в связи с Новрузом
|В МИД Турции прокомментировали доклад Европарламента об "Отношениях ЕС и Армении"
|Впервые в Армении суд вынес решение о конфискации незаконного имущества
|Для медицинских учреждений Армении будут отменены все бессрочные лицензии
|Задержаны экс-глава аппарата мэрии Еревана и и.о. начальника Управления по градостроительству и архитектуре
|По данным МККК 309 человек из Армении до сих пор считаются пропавшими без вести в результате последней карабахской войны
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