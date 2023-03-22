Среда, 22 Марта 2023 17:42

АрмИнфо.Евросоюз обеспокоен ограничениями, введенными новым законом о политических партиях в Азербайджане. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС, в связи с новым законом о политических партиях в АР.

В Брюсселе выразили убеждение, что это может оказать сдерживающее воздействие на политический плюрализм и основные права и свободы, такие как свобода ассоциации, свобода выражения мнений и свобода мирных собраний в Азербайджане. Пресс-секретарь ЕС добавил, что эти права являются основополагающими для функционирования демократического общества.

"ЕС призывает Азербайджан выполнить давние рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы по предыдущему закону о политических партиях, а также рекомендации Венецианской комиссии и Заключение ОБСЕ/БДИПЧ от 13 марта по этому новому закону.

Политические партии, как основные коллективные инструменты политического самовыражения, способствуют выражению политической воли граждан. Должны быть гарантированы динамичные, подотчетные и инклюзивные многопартийные системы", - добавили в ЕС.

Отметим, что ранее Венецианская комиссия Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ обнародовали совместное заключение о новом законе "О политических партиях". Европейские структуры призвали власти Азербайджана изменить некоторые пункты документа, отметив, что новый закон ввел ряд новых проблемных положений, которые могут оказать сдерживающее воздействие на плюрализм в стране.

Напомним, что в начале этого года в Азербайджане был принят новый закон, который значительно сужает и без того ограниченное пространство для политической деятельности оппозиции. Закон "О политических партиях", подписанный президентом Ильхамом Алиевым 11 января, представляет собой несколько смягченную версию первоначального законопроекта, предложенного в сентябре прошлого года.

Но оппозиционные активисты утверждают, что закон все равно носит репрессивный характер, и что смягчение некоторых наиболее суровых его положений - не более чем фарс, организованный правящей партией и ее приспешниками в парламенте.

В ходе обсуждений депутаты решили отменить требование о наличии у партии 200 учредителей, постоянно проживающих в Азербайджане в течение последних 20 лет; теперь минимальное количество учредителей - 50 граждан Азербайджана, которые могут не проживать на территории страны.

Минимальное количество членов было снижено с 10 тысяч до 5 тысяч человек, а срок, в течение которого партии должны обеспечить соблюдение закона с момента его вступления в силу, был увеличен с 90 до 180 дней. Еще одно спорное положение, исключенное из окончательного текста, касалось автоматического снятия с регистрационного учета партий, которые не приняли участия в двух выборах подряд.

Однако часть других подвергшихся критике пунктов была сохранена. Например, партии должны представлять в соответствующие органы полный список своих членов с указанием их национальных идентификационных номеров, адресов и номеров телефонов. Если государство принимает решение о снятии партии с регистрации, вступает в силу запрет на ведение деятельности "любым способом", в том числе на проведение собраний и финансовые операции. Кроме того, партия может получать пожертвования или членские взносы только в национальной валюте и путем банковского перевода, что затрудняет получение пожертвований из-за рубежа.