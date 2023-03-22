Среда, 22 Марта 2023 17:38

АрмИнфо.Содокладчики ПАСЕ по мониторингу в Армении Киммо Кильюнен (Финляндия) и Бориана Оберг (Швеция) сообщают о серьезных препятствиях в Бердзорском (Лачинском) коридоре.

Так, согласно сообщению на сайте Организации, в рассекреченной информационной записке содокладчики поделились с Мониторинговым комитетом ПАСЕ своими выводами по итогам своего визита в Армению. Он состоялся 17-19 февраля текущего года.

Целью их визита была оценка ситуации на границе с Азербайджаном и на въезде в Бердзорский коридор. Они посетили города Джермук, Горис и Варденис, и их окрестности, встретились с местными властями и жителями Нагорного Карабаха, заблокированными в Горисе из-за продолжающегося обструкции Бердзорского коридора.

"По их наблюдениям, движение по коридору "сильно затруднено", что делает невозможным транспортировку некоторых предметов первой необходимости. Такая ситуация может вскоре привести к гуманитарному кризису.

Ссылаясь на Трехстороннее заявление, подписанное в ноябре 2020 года, докладчики призвали Азербайджан дать независимую оценку ситуации", - говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.

"Мы призываем власти Азербайджана санкционировать независимый ознакомительный визит и позволить независимым журналистам свободно работать на всей территории", - добавили Кильюнен и Оберг.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Азербайджан заблокировал единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией и внешним миром. Кроме того, азербайджанская сторона периодически отключает газ населению НКР, повредила ЛЭП, по которой осуществлялись поставки электроэнергии в Арцах. В Нагорном Карабахе назревает гуманитарный кризис. Всё это происходит на фоне бездействия международного сообщества.