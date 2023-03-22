Среда, 22 Марта 2023 11:19

АрмИнфо. Из-за напряженности на северо- западных рубежах страны повысился уровень готовности частей ПВО и ракетных частей армии и КСИР.

Согласно сообщению КСИР, армейские военно-воздушные силы на второй базе в Тебризе готовы решительно отреагировать на любую угрозу.

Вместе с тем подчеркивается, что подразделения специальных операций используют свои максимальные возможности для противодействия враждебным действиям, направленным против интересов иранской нации.

"Это последнее предупреждение, держитесь подальше от наших красных линий! Мы не являемся инициатором любой войны, но мы готовы к любой войне. Мы уничтожим сионистов в Баку", - отмечается в сообщении КСИР.

Добавим также, что телеграмм-канал связанный с КСИР сообщил о том, что в воздушном пространстве Армении накануне вечером был замечен алжирский самолет (обычно на них перебрасывается вооружение - ред.), который летел из азербайджанского Гянджи через воздушное пространство РА.

Добавим также, что Иран сообщает о серьезных скоплениях военной техники и живой силы ВС АР на границе с Арменией.