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 Среда, 22 Марта 2023 00:50

«Троянский конь» Тегерана для Пашиняна

«Троянский конь» Тегерана для Пашиняна

АрмИнфо.Ни Иран, ни Россия не заинтересованы в превращении Армении в западный плацдарм.

Некоторые армянские медиа чуть ли не с восторгом отреагировали на сообщения турецких СМИ о возможной переброске Ираном крупного военного контингента в Арцах. Однако комплексный анализ региональной ситуации свидетельствует: такая интерпретация рассчитана на предпочтения турецкой аудитории. На самом же деле главный общий интерес Тегерана и Москвы — предотвратить превращение Армении и Грузии в «плацдарм Запада» на Кавказе.

С 8 по 16 марта крупные проправительственные издания Турции Türkiye Gazetesi и Daily Sabah сообщили о готовящейся или уже состоявшейся отправке Ираном в Армению или в Арцах военного контингента из 4000 человек. Якобы эти силы состоят из военнослужащих Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), боевиков проиранской военизированной организации иракских шиитов Al-Hashd ash-Shaʿbi и курдской РПK, а также иракских езидов и ливанских армян.

Некоторые армянские СМИ воспроизвели эту информацию, почти ликуя по поводу неожиданно возникшего столь внушительного воинства, которое «непременно» сыграет заметную роль в неминуемом освобождении Арцаха.

И хотя передислокация столь многочисленного иностранного военного контингента в Армению вызывает сильные сомнения, как гласит народная мудрость, «дыма без огня не бывает». Тем более ряд событий в регионе свидетельствует о возможности реализации Тегераном такой инициативы.

8 марта американский «мозговой трест» Institute for the Study of War (ISW) и общеарабский новостной сайт The New Arab сообщили о массированной передислокации боевиков Al-Hashd ash-Shaʿbi в район Алеппо — города на северо-западе Сирии. А 19 марта Middle East Monitor огласил информацию об открытии иранцами офиса по рекрутингу бойцов в северо-восточной сирийской провинции Хасака. Не исключено, что эти силы призваны высвободить по крайне мере часть контингента КСИР, дислоцированного в Сирии.

Этому может способствовать инициатива Москвы, активно продвигаемая с начала года при поддержке Тегерана, по нормализации отношений между Дамаском и Анкарой. 8 марта американский аналитический сайт Al-Monitor цитировал главу МИД Ирана о готовности внести вклад в разрешение разногласий между Турцией и Сирией. В тот же день состоялась встреча министров иностранных дел Ирана и Турции, а на следующий — глава иранского внешнеполитического ведомства был принят сирийским президентом.

В случае успеха этой инициативы будет нивелирован один из основных факторов напряженности в Сирии. При таком сценарии иранских военных в этой стране могут заменить вооруженные формирования проиранских группировок, как это произошло в прошлом году при выводе из сирийской Латакии части военного контингента РФ для переброски на Украину.

10 марта было оглашено трехстороннее заявление Ирана, Саудовской Аравии и Китая о возобновлении дипотношений между Тегераном и Эр-Риядом. И уже 13 марта информагентство IRNA цитировало главу МИД Ирана о поддержке «любого диалога, способствующего обеспечению мира» в Йемене. 16 марта американское издание The Wall Street Journal сообщило: «Иран согласился прекратить тайные поставки оружия своим союзникам-хуситам в Йемене». На следующий же день иранское информагентство Tasnim процитировало спецпосланника ООН по Йемену, заявившего об активизации дипломатических усилий с целью завершения многолетней войны в этой стране.

Следует отметить, что как минимум с 2017 года Иран поддерживал хуситов не только поставками вооружений, но и военными спецами КСИР, а также проиранской ливанской организации «Хезболла» (в ряде стран признана террористической). Теперь же, в случае урегулирования йеменского конфликта, эти силы могут быть перебазированы в одну из других зон стратегических интересов Тегерана.

Показательно, что все эти сообщения, свидетельствующие о вероятном высвобождении контингентов КСИР из Йемена и Сирии, появились 8–16 марта — в том же временном интервале, в котором турецкие СМИ распространили информацию о возможной переброске Ираном крупного военного контингента в Армению или Арцах. При этом турки утверждали, что именно Арцах является целью этого плана. Однако комплексный анализ региональных событий последних 2,5 месяцев заставляет усомниться в подлинности такой трактовки, явно рассчитанной на турецкую аудиторию.

15 марта Bloomberg отмечал в связи с ирано-саудовской нормализацией: «Дипломатическая активность, против которой выступают США, является частью более широких усилий Москвы и Пекина по противостоянию Вашингтону на Ближнем Востоке».

А уже на следующий день американский «мозговой трест» Middle East Forum подчеркивал: «Если гражданская война в Сирии привела к укреплению российско-иранских стратегических связей, несмотря на периодические тактические разногласия и проблемы с координацией, то … (специальная военная операция — ред.) в Украине вывела эти отношения на совершенно новый уровень. <…> Кремль готов предложить исламскому режиму, по словам представителя Совета национальной безопасности Джона Кирби, беспрецедентный уровень военной и технической поддержки, который превращает их отношения в полноценное оборонное партнерство».

Но Москва и Тегеран уже более двух лет назад фактически смирились с оккупацией большей части территории Арцаха. И даже если бы они сейчас изменили свою позицию, то неизбежно должны были бы вступить в прямую конфронтацию с Турцией. Очевидно, что ни Тегеран, ни тем более Москва на фоне СВО в этом не заинтересованы. Зато очевидно, что Иран и РФ категорически не намерены мириться с возникновением на собственных границах еще одного плацдарма Запада — на сей раз охватывающего территории Армении и Грузии.

А между тем в первые 2,5 месяца 2023 года правительство Никола Пашиняна заметно активизировало усилия по внешнеполитической переориентации на Запад. В январе Ереван согласился на институализированный формат партнерства с ЕС в сфере безопасности — состоялось первое профильное заседание «Диалога Армения-ЕС». Как раз 10 января Пашинян объявил: «Военных учений ОДКБ в Армении в этом году не будет, потому что Армения не считает целесообразным проведение подобных мероприятий…» 24 января глава МИД Арарат Мирзоян заявил: «ЕС остается основным партнером Армении в продвижении институционального строительства и поддержке нашей программы реформ». 27 февраля спикер Национального собрания Ален Симонян отметил: «США занимают ключевое место в политической и экономической жизни Армении, а армяно-американский диалог носит стратегический характер».

2 марта, находясь в Германии, Пашинян подчеркнул: «ЕС является одним из наших основных партнеров на нашем пути к демократическим реформам». 10 марта Армения отказалась от квоты заместителя генсека ОДКБ. А 16 марта депутат Национального собрания от правящей фракции Армен Хачатрян в интервью Factor TV заявил: «Мы видим, что Российская Федерация не в состоянии выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности Арцаха».

За тот же период члены правительства РА провели за рубежом 13 встреч с высокопоставленными лицами различных институтов и государств ЕС, а те, в свою очередь, 8 раз посещали Армению. Кроме того, в январе в Брюсселе прошли переговоры Мирзояна с генсеком НАТО, а Ереван посетил спецпредставитель последнего по Кавказу и Центральной Азии.

6-9 марта в Тбилиси произошли массовые демонстрации и столкновения с силами правопорядка сторонников прозападного курса. Премьер-министр Грузии публично обвинил руководство Украины в причастности к организации этих событий с целью открытия «второго фронта» против РФ.

Естественно, на фоне украинской СВО ни Иран, ни Россия крайне не заинтересованы в превращении Армении и Грузии в западный плацдарм. И если до сих пор пророссийским силам во главе с Робертом Кочаряном раз за разом не удавалось свергнуть Пашиняна, а в феврале ставленник Кремля Рубен Варданян был смещен с поста госминистра Арцаха, то теперь у союзников РФ (и, соответственно, Ирана) в Ереване может появиться мощная военная опора. Тем более КСИР и войска РФ с 2015 года наладили в Сирии, а теперь поддерживают в Крыму тесное оперативное взаимодействие.

Так что в случае окончательной переориентации Пашиняна на Запад или свержения действующего правительства Грузии иранский и российский военные контингенты, дислоцированные на армянской земле, наверняка сумеют совместно исправить ситуацию.

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Максим Сергеев

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