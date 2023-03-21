Вторник, 21 Марта 2023 22:56

АрмИнфо.Правящая партия <Гражданский договор> определилась с кандидатом на пост Омбудсмена Армении. Как сообщил глава фракции Айк Конджорян, ГД предложит на должность Защитника прав человека Анаит Манасян, которая сейчас занимает должность заместителя генпрокурора Армении.

<Считаем, что своими профессиональными возможностями, системой ценностей, пройденным путем Анаит Манасян является тем кандидатом, который может стать Защитником прав человека>, - отметил парламентарий.

Напомним, что экс-Омбудсмен Армении Кристине Григорян в связи с переходом на другую работу подала прошение об отставке в январе 2023г