Вторник, 21 Марта 2023 16:18

АрмИнфо.Около часа назад при подъеме на позиции со стороны Веришена, азербайджанцы похитили с суверенной территории Республики Армения жителя Хндзореска М. Гульнабаряна, который доставлял хлеб нашим солдатам. Об этом сообщил президент общественной организации "Национальная система управления" Артур Григорян.

"Министерство обороны РА, какая информация имеется о состоянии здоровья данного лица? Какие меры принимаются для его возвращения в РА в целости и сохранности? И как враг оказался на суверенной территории Республики Армения?", - задался он вопросом.

В Минобороны Армении пока никак не отреагировали на данное сообщение Григоряна о пленении мирного жителя.

Добавим также, что накануне из азербайджанских социальных сетей во всемирную паутину попал видеоролик с Бердзорского (Лачинского) коридора, где псевдоактивист призывает принести в жертву армянина по случаю предстоящего праздника Навруз.

Так же известно, что пресс-секретарь МИД Армении обратила внимание коллег на этот вопиющий факт. Так, в письме, оказавшемся в распоряжении АрмИнфо, в частности отмечается: "Уважаемые коллеги, cспонсируемый азербайджанским государством фальшивый "экоактивист", который принимает участие в блокаде Лачинского коридора - единственной дороги, соединяющей 120-тысячное население Нагорного Карабаха с миром, обещает отомстить армянам по случаю Навруза. Азербайджанские Telegram- каналы пытаются представить это как шутку. Это свидетельствует о реальных намерениях правительства Азербайджана провести этническую чистку, в то время как население Нагорного Карабаха, в том числе дети и старики, страдают от нехватки продовольствия, медикаментов, газа и электричества".

Затем, приводится расшифровка угроз псевдоактивиста, и подтверждающий видео-ролик.

Ниже приводим расшифровку озвученных угроз: " -Брат, ты армянин? Не турок? (делает вид, что говорит по-армянски)

- Нет, братан, я из Ясамала (район в Баку, Азербайджан), и если здесь есть Ясамали, то значит Ахперутюн (братство на армянском языке) будет (ругательство). Скоро здесь зарежем армянина. У нас будет Новруз, и мы добавим его крови в ваш шашлык, в "армянское блюдо" люля-кебаб. Зачистка продолжается (на русском языке)"