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 Вторник, 21 Марта 2023 12:44
Марианна Мкртчян

В Госдепе США представили ситуацию с правами человека в Армении и Азербайджане

В Госдепе США представили ситуацию с правами человека в Армении и Азербайджане

АрмИнфо. В течение прошлого года имели место случаи насилия между Арменией и Азербайджаном, которые привели к жертвам и задержаниям. Поступали сообщения о том, что азербайджанские силы причастны к незаконным убийствам и жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению с армянскими войсками в сентябре. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента о правах человека за 2022 год.

"Жалобы, поданные Арменией и Азербайджаном в Европейский суд по правам человека с обвинениями друг друга в совершении зверств во время боевых действий в 2020 и 2016 годах, ожидают решения суда. 

Армения представила новые жалобы по поводу сентябрьских боев", говорится в докладе по части Армении.

В Госдепе отмечают, что серьезные проблемы с правами человека в Армении включали заслуживающие доверия сообщения: о пытках со стороны сотрудников сил безопасности; о суровых тюремных условиях; о произвольных арестах или задержаниях; о серьезных проблемах с судебной независимостью; о произвольных или незаконных вмешательствах в частную жизнь; об ограничениях свободы слова; о преступлениях, связанных с насилием или угрозой насилия, направленных против деятелей гражданского общества и ЛГБТ; о наихудших формах детского труда.

"Правительство предприняло лишь ограниченные шаги для расследования и наказания предполагаемых нарушений со стороны бывших и нынешних государственных чиновников и правоохранительных органов. Сообщений о прогрессе в правительственном расследовании предполагаемых нарушений, совершенных армянскими вооруженными силами или отдельными лицами во время боевых действий 2020 года, не поступало", - добавляется в докладе.

В докладе по части Азербайджана, Госдеп США фиксирует факты произвольных задержаний, наличие политических заключенных, политически мотивированных репрессий за пределами страны, отсутствие независимой судебной власти, незаконное вмешательство в частную жизнь, серьезное ограничение свободы слова и СМИ, а также другие нарушения прав человека.

В отчете также говорится о насилии в отношении журналистов, уголовное наказание диффамацию, а также преследование и лишение свободы журналистов по сомнительным обвинениям, ограничения свободы интернета, включая блокировку веб-сайтов, а также фактический запрет на мирные собрания и существенное вмешательство в свободу объединений и передвижений, а также жесткие ограничения на участие в политической жизни.

В докладе говорится и о системной коррупции в правительстве, и отсутствие ответственности за гендерное насилие. "Правительство не преследовало и не наказывало большинство должностных лиц, которые, как сообщалось, совершали нарушения прав человека и акты коррупции; безнаказанность оставалась проблемой", - говорится в отчете.

В течение года имели место случаи насилия между Арменией и Азербайджаном, которые привели к жертвам и задержаниям. "Никаких сообщений о прогрессе в правительственном расследовании предполагаемых злоупотреблений, совершенных азербайджанскими вооруженными силами или отдельными лицами во время боевых действий 2020 и 2022 годов, не поступало", - говорится в отчете.

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