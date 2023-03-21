Вторник, 21 Марта 2023 12:34

АрмИнфо.Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром РА Николом Пашиняном, чтобы подтвердить приверженность США делу оказания помощи Армении и Азербайджану в достижении прочного мира. Об этом он сообщили в своем микроблоке в Твиттер.

"Дипломатия - единственный путь к миру на Южном Кавказе", - добавил Блинкен.

Меж тем, в сообщении на сайте Госдепа США о телефонном разговоре Блинкена с Пашиняном отмечается, что Госсекретарь в беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил дальнейшую помощь США в содействии двусторонним мирным переговорам с Азербайджаном. "Блинкен поблагодарил Пашиняна за неизменную приверженность Армении миру и призвал к конкретным шагам в поиске решений нерешенных вопросов. Он подтвердил, что США поддерживают прямые переговоры и дипломатию для поддержания прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе, и подчеркнул, что военного решения не существует", - говорится в сообщении Госдепа США.