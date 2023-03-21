Вторник, 21 Марта 2023 12:33

АрмИнфо.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с посланием по случаю страта в республики Дней франкофонии.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в послании Мирзояна отмечается, что в очередной раз стартуют уже ставшие традиционными праздничные мероприятия в рамках Дней франкофонии в Армении с насыщенной культурно-образовательной программой. Он констатировал, что в течение двух месяцев в Ереване и регионах пройдет около 700 мероприятий, посвященных французскому языку и франкоязычной культуре.

"Это еще одна возможность для Армении подтвердить свою приверженность ценностям и принципам Франкофонии. Являясь небольшой частицей большого франкофонского сообщества, Армения в предыдущие десятилетия подтвердила свою неразрывную языково-культурную связь и системную ценность с франкофонией. Об этом свидетельствуют значительные достижения предыдущих лет, от членства Армении в Международной организации франкофонии до организации саммита этой организации в Ереване в 2018 году и вступления на пост председателя МОФ на четыре года", - отметил министр.

Мирзоян напомнил, что во время 18-го саммита МОФ в Джербе, Тунис, в ноябре прошлого года, Армения успешно завершила свое четырехлетнее председательство в организации, передав это важное обязательство Тунису. "Принятая по итогам саммита Джербинская декларация отразила ряд важных позиций, в том числе касающихся нашего региона, подчеркнув солидарность стран-членов Франкофонии и правительств с Арменией в контексте стоящих перед ней вызовов безопасности", - сказал он.

При этом глава МИД РА выразил убеждение, что Международный день франкофонии и в этом году положит начало традиционным двум месяцам богатым культурными, театральными, художественными и образовательными франкофонским мероприятиями, которые мобилизуют всех ключевых франкоязычных деятелей Армении в столице Ереване и во всех регионах страны.

"Для успеха Дней франкофонии важна роль и активное участие наших партнеров, в том числе посольств франкоязычных стран, аккредитованных в Ереване. Отдельного упоминания заслуживают франкоязычные образовательные учреждения и общественные организации, которые являются одной из движущих сил франкофонии.

В контексте вышеизложенного я хотел бы приветствовать приход в Армению в этом году нового крупного франкоязычного игрока - Французского института и его активное участие в реализации двухмесячных мероприятий. Надеюсь, что поток новых франкоязычных актеров в Армению продолжится, став стимулом для роста интереса к французскому языку и франкоязычной культуре", - подытожил Мирзоян.