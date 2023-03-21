Вторник, 21 Марта 2023 12:21

АрмИнфо.Задержаны экс-глава аппарата мэрии Еревана Сейран Меджлумян и и.о. начальника Управления по градостроительству и архитектуре Давид Даллакян. Информацию корреспонденту АрмИнфо подтвердила пресс- секретарь Антикоррупционного комитета Армении Марина Оганджанян.

По ее словам, Меджлумян и Даллакян были задержаны в рамках уголовного производства, расследуемого Антикоррупционным комитетом. Оганджанян не уточнила, о каком уголовном деле идет речь, заявив, что позже Комитет выступит с подробной информацией.

При этом представитель Комитета пояснила, что задержание не связано с делом о предполагаемых злоупотреблениях во время коронавируса, в рамках которого на днях был арестован заместитель мэра, бывший заместитель министра здравоохранения Геворг Симонян.

Напомним, что 17 марта мэр Грачья Саргсян объявил о своей отставке. В тот же день заявление об увольнении представил также Сейран Меджлумян (был назначен 19 июля 2022 г.).