Вторник, 21 Марта 2023 12:20

АрмИнфо.По данным Международного комитета Красного Креста (МККК) 309 человек из Армении до сих пор считаются пропавшими без вести в результате конфликта 2020 и 2021 годов и сентябрьской эскалации 2022 года.

Согласно сообщению, в офис МККК в Ереване поступило более 6000 звонков и посещений со стороны родственников пропавших без вести.

"62 семьи обратились в МККК с просьбой выяснить судьбу их пропавших родственников и открыли заявки на поиск. 63 семьи узнали о судьбе своих родственников. В связи с эскалацией конфликта в 2020 году в рамках оценки потребностей семей было совершено посещение семей 80 пропавших без вести.

В рамках запущенной в Армавире программы "Поддержка" организовано 6 информативных встреч с семьями лиц, пропавших без вести в результате эскалации конфликта в 2020 году", - говорится в сообщении.

В МККК было организовано 18 информационных встреч о деятельности Красного Креста и последних событиях в регионе с семьями 141 человека, пропавшего без вести в результате конфликта 90-х годов.

"Семьям заключенных в связи с конфликтом было передано более 1550 устных, аудио- и письменных сообщений Красного Креста. МККК регулярно посещает заключенных, помогая установить и поддерживать контакт с их родственниками", - добавили в МККК.

"Мы продолжили посещать лиц, заключенных в тюрьму в связи с эскалацией конфликта в 2020 и 2021 годах, чье заключение было подтверждено соответствующими органами. Во время посещений мы наблюдали за обращением с ними и условиями содержания в тюрьмах, а также восстановление связи с семьей.

С согласия властей контакты заключенных с их семьями поддерживались посредством писем Красного Креста, телефонных звонков, устных и видео-сообщений. Они оказывают большую эмоциональную поддержку для заключенных и их семей, а в случае последних зачастую единственное доказательство того, что их родственник живы", - резюмировали в МККК.