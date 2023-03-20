Понедельник, 20 Марта 2023 22:51

АрмИнфо. Заместитель председателя Следственного комитета РА Арсен Айвазян сегодня принял делегацию Федерального бюро расследований (ФБР) Министерства юстиции США во главе с атташе по правовым вопросам в Армении и Грузии Хизер Берги.

Как сообщает пресс-служба СК РА, в состав делегации вошли также административный помощник Офис ФБР США в Грузии Рэйчел МакДермотт и следователь отдела региональной службы безопасности посольства США в Армении Тигран Петросян.

Зампред Следственного комитета РА в первую очередь поблагодарил Минюст США и ФБР за тесное сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью.

Берги выразила удовлетворение высоким уровнем взаимного доверия и сотрудничества, установившимся со Следственным комитетом РА, отметив, что они намерены продолжить реализацию новых проектов, направленных на развитие потенциала Следкома РА в рамках приоритетов, установленных армянской стороной.

В ходе встречи были рассмотрены наиболее важные для Следственного комитета РА потребности в повышении квалификации следователей в сферах незаконного оборота наркотиков, контрабанды, киберпреступлений, отмывания денег и вытекающие из них возможности обмена опытом, а также обсуждались вопросы реализации обучающих программ.

Стороны также подчеркнули необходимость активизации совместных усилий в борьбе с незаконной миграцией, совершенствования структур информационного обмена по указанным направлениям.

В связи с этим с удовлетворением констатирована эффективность сформированного со Следственным комитетом РА и посольством США в Армении формата быстрого реагирования. В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.