Понедельник, 20 Марта 2023 18:34

АрмИнфо. Видим неприкрытые попытки Запада рассорить Россию и Армению, - давайте называть вещи своими именами - расшатать региональную безопасность, думая и заботясь отнюдь не об интересах расположенных здесь стран, а о своих сугубо геополитических, корыстных интересах.

Уверен, что подобные попытки обречены на провал. Об этом 20 марта на совместной пресс­конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров сообщил, что подробно обсудил с Мирзояном ситуацию вокруг Лачинского (Бердзорского) коридора, и в целом в Нагорном Карабахе. По его словам, была отмечена важность возобновления переговоров по всем направлениям трехсторонних договоренностей между лидерами Армении, России и Азербайджана.

"С учетом проделанной значительной работы по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, мы рассчитываем, что в ближайшее время вице-премьеры-сопредседатели рабочей группы смогут выйти на конкретные договоренности. Выступаем за активизацию деятельности комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России, в полном соответствии с договоренностями лидеров трех стран", - сказал он. По его словам, Россия также готова и далее содействовать в заключение мирного договора между Баку и Ереваном.

В тоже время он подчеркнула, что акцент был сделан на более широких региональных форматах, включая консультативную платформу "3+3". "Условились тесно взаимодействовать на основных региональных и международных площадках, совместно работать над укреплением ОДКБ, расширять кооперацию в рамка ЕАЭС и СНГ, поддерживать инициативы друг друга, прежде всего, в рамках ООН, взаимодействовать в ОБСЕ", - сказал он.

В заключение Лавров выразил удовлетворение прошедшими переговорами с Мирзояном