Понедельник, 20 Марта 2023 17:48

АрмИнфо. Отношения Армении с Европой развиваются конструктивно. Об этом 20 марта на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос, не боится ли Ереван вмешательства Запада в свои внутренние дела.

По его словам, Армения заинтересована в этом, в том числе и в контексте сохранения существующей положительной динамики в сфере верховенства права и демократии.

"Что касается наблюдательской миссии Евросоюза, то его мандат очень четко указан. Информация публичная - это гражданская мониторинговая миссия. Она носит исключительно гражданский характер", - сказал он.

Касаясь вопроса о том, почему Армения отказалась принять наблюдательскую миссию ОДКБ, Мирзоян назвал некорректной постановку вопроса в этом русле, так как Ереван никогда не отказывался принимать эту миссию. "Более того, проект решения по этому вопросу находится на столе. Работа над этим проектом продолжается. Здесь ключевым для нас было то, что по нашему ощущению и убеждению, коллеги по ОДКБ косвенно, не признавала четко зону ответственности Организации. С нашей точки зрения это было несколько проблематично", - сказал он.

В свою очередь Лавров выразил удовлетворение сказанным Мирзояном, а именно, что Армения не отказывалась от подписания решения по развертыванию миссии ОДКБ на территории РА. В этом ключе он отметил, что решение было предметом многочасовых переговоров накануне саммита ОДКБ в Ереване осенью прошлого года.

"Все министры его согласовали, дело теперь за малым, чтобы все главы государств и правительств также поставили свои подписи. Возможность такая, конечно же, сохраняется. ОДКБ готово и мы знаем о такой готовности. Я рад, что Армения не отказывалась от этой возможности, которая, конечно же, отвечает интересам обеспечения безопасности в регионе", - сказал он.

Напомним, что 12 октября 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Мирзояном в Астане заявил, что ОДКБ готова отправить своих наблюдателей в Армению, для этого требуется решение Совета коллективной безопасности.

23 ноября в Ереване прошло заседание СКБ ОДКБ, на котором должно было быть принято решение по оказанию помощи Армении. Однако, премьер-министр Армении отказался подписать проект "Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения".

"Отсутствие со стороны ОДКБ четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ", - заявил в ходе выступления на заседании СКБ ОДКБ в Ереване премьер-министр страны Никол Пашинян, добавив, что не готов подписать документ в таком виде.