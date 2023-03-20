Понедельник, 20 Марта 2023 17:40

АрмИнфо. Неизменно дорожим дружескими отношениями с Арменией. Об этом 20 марта открывая переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В этом ключе он напомнил, что со всем недавно они пересекались на полях саммита в Нью-Дели.

"Отмечаем продолжающийся интенсивный политический диалог между нашими лидерами, в том числе в рамках мероприятий по линии ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. В мае этого года состоится заседание Высшего евразийского экономического совета", - отметил он.

Лавров напомнил, что на данный момент Россия является ведущим торговым партнером и инвестором в экономику Армении. В этом русле он заметил, что прошлый год был рекордным, торговля почти удвоилась, достигнув почти $5 млрд. "Мы пока в долларах считаем, всё это временно. Это помогло вашей стране обеспечить рекордный рост ВВП, рост деловой активности", - сказал он, указав на заинтересованность Москвы укреплять единое образовательное, научное, языковое пространство, гуманитарные связи, контакты между регионами.

"Значительное время уделим региональной безопасности. Одна из первоочередных задач - урегулирование ситуации вокруг Лачинского коридора, и в целом вокруг Нагорного Карабаха. У нас нет сомнений, что трехсторонние заявления руководителей Армении, России и Азербайджана, остаются ключом к реализации всех решений для стабилизации обстановки и в экономической, и в военно-политической и в международно-правовой сферах. Будем готовы оказывать всяческое содействие в разблокировании транспортных коммуникаций, делимитации, согласовании мирного договора между Ереваном и Баку", - подчеркнул Лавров.

В свою очередь Мирзоян выразил убеждение, что в ходе переговоров будет возможность обсудить и отметить высокий уровень политического диалога, рост экономических связей, углубления двусторонних отношений по всем аспектам от культурно-гуманитарного до взаимодействия на уровне регионов двух стран. В этой связи армянский министр заявил о готовности Еревана углублять и наращивать взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами.

"Что касается ситуации в регионе, то, к нашему сожалению, она еще больше нагнетается из-за агрессивной риторики Азербайджана на высшем уровне и военными провокациями не только против Нагорного Карабаха, но и против суверенной территории Армении.

Блокировка Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора в нарушение Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, а также целенаправленные перебои подачи энергоресурсов в Нагорный Карабах, не оставляют вопросов о мотивах официального Баку - осуществление этнической чистки в Нагорном Карабахе", - отметил министр.

По словам Мирзояна, на этом фоне выделяется императивность

выполнения достигнутых договоренностей и разблокирования Бердзорского коридора в строгом соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и реализации решения Международного суда о временных мерах против Азербайджана от 22 февраля текущего года.

"К сожалению, на практике нет ни одного пункта в Заявлении от 9 ноября, который Азербайджан не нарушал. Систематическое нарушение режима прекращения огня, оккупация территорий Республики Армения, незаконная блокировка Лачинского коридора, удерживание армянских военнопленных, препятствование к открытию региональных коммуникаций, препятствование запуску механизма возвращения армянских жителей в свои места жительства, которые перешли под контроль Азербайджана. Более того, азербайджанская сторона своими постоянными провокация торпедирует усилия по установлению долгосрочного мира и стабильности в регионе", - отметил он. В этом контексте Мирзоян указал на необходимость активных шагов со стороны союзников и партнеров РА для выполнения Азербайджаном своих обязательств и прекращению практики применения силы или угрозы силой, в нарушение норм и принципов международного права.

В заключение он выразил надежду, что в ходе встречи удастся обсудить все вышеуказанные вопросы.