Понедельник, 20 Марта 2023 12:04

АрмИнфо.Министр экономики Армении встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Армении г-жой Элисон Леклер в рамках визита в Лори в Центр COAF SMART (Инновационный центр неформального образования Благотворительного Фонда <Дети Армении>). Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава экономведомства Армении Ваан Керобян.

Согласно источнику, стороны обсудили план действий, связанный с открытием в Армении в ближайшем будущем Посольства Канады, в также ряд вопросов, касающихся внешнеторговой политики Армении.

Министр Керобян выразил благодарность Послу Леклер за реализацию социальных программ в Лорийской области.

Напомним, что в ноябре 2022 года в Армении открылось Консульство Канады. Дипломатические отношения между Арменией и Канадой были установлены в январе 1992 года. Посольство Армении в Канаде действует с 1995 году.

По данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Канадой в 2022 году достиг $45.7 млн., увеличившись в годовом разрезе на 74,8%. При этом, экспорт продемонстрировал снижение на 48,7% до $2.9 млн. , на фоне импорта в 2.1 раз до $42.8 млн