Понедельник, 20 Марта 2023 11:56

АрмИнфо.Азербайджан игнорирует решение Международного суда ООН по разблокированию Лачинского коридора. Об этом 20 марта на заседании комиссии Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам заявил международный правовой представитель Армении Егише Киракосян.

По его словам, решение Международного суда имеет правовую силу, оно носит обязательный характер и Азербайджан обязан выполнить его. Но вместо этого, в Азербайджане, начиная от самых высоких и до самых низких уровней пытаются дискредитировать данное решение Международного суда ООН. Это, как подчеркнул Киракосян, зафиксировано в письме министра иностранных дел Азербайджана на имя генерального секретаря ООН, на что последовало ответное письмо главы МИД Армении.

Егише Киракосян подчеркнул, что согласно Уставу ООН, Армения может обратиться с требованием о выполнении решения суда в Совет безопасности ООН, однако, как показывает опыт, данная практика зачастую не имеет успеха, поскольку постоянные члены СБ ООН имеют право на вето. <Тем не менее, в нашем случае необходимо работать в данном направлении, и наши коллеги из Министерства иностранных дел работают в данном направлении, что очень важно, независимо от всех обстоятельств. Также важно провести дипломатическую работу на двусторонней основе с тем, чтобы обеспечить благоприятное обсуждение вопроса>, - сказал международный правовой представитель Армении.

В свою очередь, председатель комиссии по государственно-правовым вопросам НС РА Владимир Варданян подчеркнул важность поднятия данного вопроса каждым депутатом армянского парламента в ходе всех встреч с представителями зарубежных парламентских делегаций. <Сегодня у нас будет встреча с представителями немецкой делегации, и нам необходимо, чтобы все депутаты, независимо от политических взглядов, выступали с единой позицией по вопросу не немедленном открытии Лачинского коридора и выполнения решения Международного суда ООН>, - подчеркнул парламентарий.

Напомним, что по запросу Армении о временных мерах против Азербайджана в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации Международный суд ООН 22 февраля обязал Азербайджан обеспечить беспрепятственное передвижение по Лачинскому коридору. <Азербайджанская Республика - до вынесения окончательного решения по делу и в соответствии с со своими обязательствами в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации - должна принять все имеющиеся в ее распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного передвижения лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях>, - говорится в решении Суда. Обратившись в Суд, Армения попросила принять обеспечительные меры и обязать Азербайджан <прекратить организацию и поддержку предполагаемых "протестов", блокирующих> движение по Лачинскому коридору. При этом Суд отклонил повторный запрос Азербайджана о применении временных мер против Армении - в рамках все той же Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации

- в связи с тем, что у Азербайджана, по заявлениям властей, появилась новая информация об установке Арменией мин на территории Азербайджана. Судьи постановили, что Азербайджан не представил доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что предполагаемые действия Армении направлены на ущемление прав лиц азербайджанского происхождения.

Отметим, что в принятые Судом решения или вынесенные постановления по какому-либо делу являются обязательными к исполнению для государств, участвующих в споре (Глава XIV, ст. 94.1 Устава ООН); они окончательны и не подлежат обжалованию (статья 60 Статута). В случае, если какая-либо сторона в деле не выполнит обязательства, возложенного на нее решением Суда, другая сторона может обратиться в Совет Безопасности, который может решить о принятии мер для приведения решения в исполнение (Глава XIV, ст. 94.2 Устава).