Суббота, 18 Марта 2023 15:56

АрмИнфо.Баку обвинил Ереван в срыве принятия документа против Ирана в ОБСЕ.

Так, согласно азербайджанским СМИ, Армения якобы "по заказу ИРИ воспрепятствовала принятию в ОБСЕ декларации, осуждающей теракт против посольства Азербайджана в Иране"

"К сожалению, армянская сторона всячески препятствовала продолжающимся почти 2 месяца обсуждениям и не позволила принять декларацию, осуждающую нападение на посольство, в которой подчеркивалась важность проведения тщательного расследования для обеспечения справедливости. Это еще раз показывает, что Армения не только является основным представителем Ирана в ОБСЕ, но и не заинтересована в стабильности и спокойствии", - пишет агентство АПА.

Для выяснения реальной ситуации, связанной с голосованием по документу о трагическом инциденте в диппредставительстве Азербайджана, повлекшего гибель одного человека, и которой так стремится политизировать азербайджанская сторона, редакция АрмИнфо обратилось в МИД Армении. Оно будет опубликовано, как только будет получено.