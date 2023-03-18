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АрмИнфо.Баку обвинил Ереван в срыве принятия документа против Ирана в ОБСЕ.
Так, согласно азербайджанским СМИ, Армения якобы "по заказу ИРИ воспрепятствовала принятию в ОБСЕ декларации, осуждающей теракт против посольства Азербайджана в Иране"
"К сожалению, армянская сторона всячески препятствовала продолжающимся почти 2 месяца обсуждениям и не позволила принять декларацию, осуждающую нападение на посольство, в которой подчеркивалась важность проведения тщательного расследования для обеспечения справедливости. Это еще раз показывает, что Армения не только является основным представителем Ирана в ОБСЕ, но и не заинтересована в стабильности и спокойствии", - пишет агентство АПА.
Для выяснения реальной ситуации, связанной с голосованием по документу о трагическом инциденте в диппредставительстве Азербайджана, повлекшего гибель одного человека, и которой так стремится политизировать азербайджанская сторона, редакция АрмИнфо обратилось в МИД Армении. Оно будет опубликовано, как только будет получено.
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|Баку обвинил Ереван в срыве принятия документа против Ирана в ОБСЕ
|Офицер, на которого возложили вину за гибель 15 военнослужащих в селе Азат, арестован на 2 месяца
|Экс-генсек НАТО: Армения - страна на перепутье и географическом, и в политическом плане
|Премьер-министр Армении провел встречу с президентом
|Степанакерт: Резолюции Европарламента, включая рекомендации о санкциях против азербайджанских официальных лиц - важный вклад в усилия по прекращению блокады Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мэр Еревана подал в отставку
|Глава МИД Армении на встрече с генсеком ОДКБ подчеркнул необходимость адресной реакции Организации на военную агрессию Азербайджана
|Представители омбудсмена Азербайджана посетили незаконно содержащихся в тюрьмах граждан Армении
|Генпрокуратура Армении начало уголовное преследование в отношении бывшего начальника подразделения комитета кадастра
|Премьер РА и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Генпрокуратура требует конфисковать у Овика Абрамяна 59 объектов недвижимости, акции, авто и денежные средства
|Вице-спикер СФ РФ: сотрудничество между Арменией и Россией способствует укреплению безопасности на Южном Кавказе
|Туркменистан получил первый европейский грузовой самолет Airbus
|МИД РА: после размещения миссии ЕС количество провокаций на границах Армении значительно снизилось
|Команда Рубена Варданяна подготовила заявление-анализ с доказательствами нависшей угрозы геноцида над народом Арцаха
|Димаш Кудайберген приедет в Армению с новой концертной программой Stranger
|Спустя 40 лет в музее-заповеднике "Эребуни" появится новая современная экспозиция
|Секретарь Совбеза и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской передовой
|Молодые парламентарии выступили с инициативами по развитию русского языка на пространстве СНГ
|Пашинян подтвердил готовность Еревана в наибольшей степени обеспечить реализацию армяно-ирландского потенциала
|Арестован пограничник, доведший своего сослуживца до самоубийства - СК
|Посол Великобритании: Лондон поддерживает международные усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
|Экс-глава службы безопасности Владимирa Гаспарянa - Аршак Акопян обвиняется в легализации незаконных доходов
|В Армении при принятии решений о вмешательстве в дела, связанные с семейным насилием, будет применен электронный механизм контроля
|Ереван обвинил президента Азербайджана в торпедировании переговоров по нормализации отношений и подготовке к очередной агрессии
|Состоялся телефонный разговор Путина с Алиевым
|Вмешается ли Россия в случае агрессии Азербайджана против Арцаха? - Ответ МИД РФ
|Арсен Торосян: заместители министра не обладают теми функциями, по которым строится обвинение в отношении вице-мэра Еревана
|Генерал-майор Григорий Хачатуров будет арестован
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ряд НПО в Армении осудили атаки на СМИ, и в частности на Aravot.am
|Землетрясение в Иране ощутили и в Армении
|Армения и Ирак обсудили вопросы двусторонней повестки
|Ирак и Армения готовы к расширению сотрудничества в образовательной и культурной сферах
|Парламентская комиссия отклонила проект заявления НС Армении по блокированию Лачинского коридора
|Генсек ОДКБ ознакомился с последствиями азербайджанской агрессии в Джермуке
|Генсек ОДКБ прибыл в Ереван
|Диписточник: В середине лета армяно-турецкая граница начнет принимать граждан третьих стран
|Рассмуссен: Евросоюз должен существенно увеличить численность своей гражданской миссии в Армении
|До 2030 года госвузов в Армении должно остаться максимум 8
|Ереван в скором времени представит свои наблюдения на очередные предложения Баку
|Экс-генсек НАТО заверяет: Ни США, ни ЕС не примут нападение на суверенную Армению
|Армения с ООН обсудит возвращение армян в занятые Азербайджаном территории НК и прилегающие районы
|Беспокоит цепочка событий, но мы благодарны РМК - Пашинян надеется, что Москва выполнит роль гаранта безопасности НК
|Армения запускает международные механизмы предупреждения готовящегося Азербайджаном геноцида армян в Нагорном Карабахе
|Еврокомиссар: Ситуация на карабахской линии соприкосновения продолжает оставаться очень напряженной
|Еврокомиссар: Лидеры Армении и Азербайджана должны использовать историческую возможность и решить карабахский конфликт
|Армянский депутат сообщила международным партнерам о скоплении азербайджанских сил на линиях соприкосновения Армении и Арцаха
|Депутат Госдумы России обвинил премьера Армении во лжи
|Туркменистан продвигается к началу процесса присоединения к ВТО
|Умер диссидент и правозащитник Сергей Григорянц
|В Армении отмечается рост случаев незаконного оборота наркотика кристалл - КГД
|Арарат Мирзоян представил послу Бразилии видения РА о процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном
|В Ереване обсуждают проблемы, связанные с опустыниванием
|Давид Гюрджинян назначен в.и.о. ректора Университета им. Брюсова
|Вражеские силы обстреляли арцахских виноградарей
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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