Пятница, 17 Марта 2023 20:47

АрмИнфо.Мэр Еревана Грачья Саркисян подал в отставку. Об этом он заявил на созванном внеочередном рабочем совещании.

<В конце 2021 года решением Совета старейшин Еревана я вступил в должность столичного градоначальника. Это произошло в сложный период управления городом, в котором накопилось немало проблем, связанных с городским хозяйством>, - подчеркнул мэр. Он добавил, что с 2018 года в повестке находилась целевая программа блока <Мой шаг>, которая последовательно реализовывалась, в том числе, заметно улучшилась связь и координация с правительством.

Несмотря на отставку Саркисян останется в правящей политической команде. Он напомнил, что список правящей партии "Гражданский договор" на предстоящих выборах в Совет старейшин возглавит вице-мэр Тигран Авинян.

Теперь уже бывший мэр надеется что партия получит вотум доверия ереванцев.