Пятница, 17 Марта 2023 13:14

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, по случаю национального праздника - Дня Святого Патрика, направил премьер-министру Ирландии Лео Варадкару поздравительное послание.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в послании, в частности, говорится: <Ваше Превосходительство! Поздравляю Вас и дружественный народ Ирландии с национальным праздником Ирландии - Днем Святого Патрика!

Армения придает большое значение развитию сотрудничества с Ирландией на основе демократических ценностей как на двусторонней, так и на многосторонней площадках. Считаю, что между нашими странами имеется значительный потенциал сотрудничества, и хочу подтвердить готовность армянской стороны в наибольшей степени обеспечить реализацию этого потенциала.

Искренне надеюсь, что в ближайшее время у нас будет возможность встретиться и обсудить двустороннюю армяно-ирландскую повестку, обогатив ее перспективными программами во благо и благополучие наших стран.

Желаю Вам крепкого здоровья и всего наилучшего, а дружественному народу Ирландии - дальнейшего процветания и благоденствия>.