Пятница, 17 Марта 2023 13:13

АрмИнфо. Арестован военнослужащий срочной службы пограничных войск СНБ Армении, доведший своего сослуживца до самоубийства. Об этом сообщает Следственный комитет РА.

Согласно источнику, 11 марта в 13:15 в месте постоянной дислокации N-ой пограничной заставы СНБ Армении было обнаружено тело пограничника срочной службы Артуша Геворкяна со смертельным огнестрельным ранением. В момент инцидента других вооруженных военнослужащих в помещении заставы не было. В тот же день в Следственном комитете РА было возбуждено уголовное дело. Проведен осмотр места происшествия, запрошены и получены необходимые документы, назначен ряд экспертиз, допрошены военнослужащие. В ходе следствия были получены фактические данные о том, что другой военнослужащий - срочной службы той же пограничной заставы Х.А. довел своего сослуживца до самоубийства, систематически унижая личную честь и достоинство Артуша Геворкяна с проявлениями, характерными для неуставных отношений.

На основании полученных фактических данных надзирающий прокурор своим постановлением возбудил публичное уголовное преследование в отношении Х.А., а орган, осуществляющий производство, предъявил ему обвинение по ч. 1 ст. 522 Уголовного кодекса РА. 15 марта Х.А. был задержан. Решением судьи суда общей юрисдикции Сюникской области в качестве меры пресечения в его отношении 16 марта был избран арест. Предварительное следствие продолжается.