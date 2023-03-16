Четверг, 16 Марта 2023 21:39

АрмИнфо.Руководство Армении пытается возложить ответственность за судьбу Нагорного Карабаха на третьи страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 марта в ходе брифинга, комментируя слова армянского премьера Никола Пашиняна о том, что РФ взяла на себя функцию гаранта безопасности НК.

<Мне кажется, что здесь ничего не надо ни фантазировать, ни пытаться ходить вокруг и около: все обязательства нашей стороны четко прописаны в трехстороннем заявлении лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Все обязательства нашей стороны четко прописаны, и прописаны они трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении. Просто нужно открыть этот документ и посмотреть, какие обязательства несет наша сторона, а какие нет - и все>, - заявила Захарова.

По ее словам, российские миротворцы делают все от них зависящее, чтобы не допустить эскалации и стабилизировать обстановку на земле в зоне своей ответственности. <Конечно, в этом вопросе многое зависит и от действий и заявлений всех вовлеченных сторон. Как мы считаем, эти заявления должны быть конструктивными и нацеленными на общий успех. Если делаются заявления, идущие вразрез или вопреки этой основной цели, а именно привнесение мира и стабильности, преодоление разногласий, то мы всегда на этом акцентируем внимание. Мы стараемся делать это дипломатично, не из-за традиций дипломатии, а из-за главного достижения той цели, которая поставлена - мир, стабилизация, глобальная стабильность. И каждый раз за нашими заявлениями, возможно, порой, такими закругленно дипломатическими стоят скрупулёзные усилия и титаническая работа, направленная на реализацию всех договоренностей>, - сказала представитель МИД РФ.

Как отметила Захарова, российская сторона рассматривает высказывания армянского руководства как продолжение линии, которая была взята на саммите в Праге в октябре 2022 года под эгидой ЕС. <Поэтому оставляем на совести армянской стороны, руководства Армении, попытки возложить на третьи страны ответственность за судьбу Нагорного Карабаха>, - сказала она.

На вопрос о том, должна ли Россия защитить Карабах, если Азербайджан захочет взять под контроль территории, находящиеся в сфере ответственности миротворцев,, дипломат ответила, что <сослагательное наклонение или будущее 3D-прототипирование неуместны>. <Есть конкретные обязательства, зафиксированные на бумаге. Есть конкретная работа осуществляемая <на земле>. Мы комментировать можем только то, что происходит, что закреплено. Степень реализации и то, что происходит <на земле> в зоне ответственности. Рассказывать, как бы это могло выглядеть, если бы что-то произошло - неуместно, неправильно и очень вредно в данном случае. Потому это приведет к спекуляциям, инсинуациям и т.д. Будет что-то, что потребует реакции, мы ее дадим. Сейчас заниматься моделированием крайне опасно>, - заявила официальный представитель российского МИД.

Напомним, что сегодня на заседании правительства Никол Пашинян заявил, что Ереван надеется, что Москва выполнит взятую на себя функцию гаранта безопасности населения и гражданской инфраструктуры Нагорного Карабаха.