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АрмИнфо.Апелляционный уголовный суд принял решение удовлетворить жалобу органа предварительного следствия об аресте экс- командующего третьим армейским корпусом, генерал-майора Григория Хачатурова, отменив решение суда первой инстанции.
21 февраля Антикоррупционный суд под председательством судьи Тиграна Давтяна отклонил ходатайство о применении в отношении Хачатурова меры пресечения в виде ареста. Генпрокуратура Армении обжаловала это решение в Апелляционном уголовном суде..
Напомним, что 20 февраля Служба национальной безопасности Армении представила прокурору ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении занимавшего в 2006-2010 гг должность командира части Г.Х (Григорй Хачатуров - ред.) за легализацию (отмывание денег) недвижимого имущества в особо крупных размерах, приобретенного преступным путем с использованием должностного положения.
Генерал Григорий Хачатуров - сын экс-главы Генштаба и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. В июле 2021 г. Г. Хачатуров покинул должность командира 3 армейского корпуса. Неоднократно участвовал в антиправительственных акциях протеста. Как заявил СМИ адвокат Хачатурова - Акоп Енокян, Хачатуров проходит по делу экс-министра обороны, главы оппозиционной фракции <Армения> Сейрана Оганяна, обвиняемого в присвоении и растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными обязанностями. Согласно генпрокуратуре, распоряжением Оганяна (в бытность министром) были проданы территории и здания расположенных в Араратской области ряда воинских частей по ценам намного ниже рыночных. Согласно обвинению, один из участков в 2005 году был продан Григорию Хачатурову.
|Состоялся телефонный разговор Путина с Алиевым
|Вмешается ли Россия в случае агрессии Азербайджана против Арцаха? - Ответ МИД РФ
|Арсен Торосян: заместители министра не обладают теми функциями, по которым строится обвинение в отношении вице-мэра Еревана
|Генерал-майор Григорий Хачатуров будет арестован
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ряд НПО в Армении осудили атаки на СМИ, и в частности на Aravot.am
|Землетрясение в Иране ощутили и в Армении
|Армения и Ирак обсудили вопросы двусторонней повестки
|Ирак и Армения готовы к расширению сотрудничества в образовательной и культурной сферах
|Парламентская комиссия отклонила проект заявления НС Армении по блокированию Лачинского коридора
|Генсек ОДКБ ознакомился с последствиями азербайджанской агрессии в Джермуке
|Генсек ОДКБ прибыл в Ереван
|Диписточник: В середине лета армяно-турецкая граница начнет принимать граждан третьих стран
|Рассмуссен: Евросоюз должен существенно увеличить численность своей гражданской миссии в Армении
|До 2030 года госвузов в Армении должно остаться максимум 8
|Ереван в скором времени представит свои наблюдения на очередные предложения Баку
|Экс-генсек НАТО заверяет: Ни США, ни ЕС не примут нападение на суверенную Армению
|Армения с ООН обсудит возвращение армян в занятые Азербайджаном территории НК и прилегающие районы
|Беспокоит цепочка событий, но мы благодарны РМК - Пашинян надеется, что Москва выполнит роль гаранта безопасности НК
|Армения запускает международные механизмы предупреждения готовящегося Азербайджаном геноцида армян в Нагорном Карабахе
|Еврокомиссар: Ситуация на карабахской линии соприкосновения продолжает оставаться очень напряженной
|Еврокомиссар: Лидеры Армении и Азербайджана должны использовать историческую возможность и решить карабахский конфликт
|Армянский депутат сообщила международным партнерам о скоплении азербайджанских сил на линиях соприкосновения Армении и Арцаха
|Депутат Госдумы России обвинил премьера Армении во лжи
|Туркменистан продвигается к началу процесса присоединения к ВТО
|Умер диссидент и правозащитник Сергей Григорянц
|В Армении отмечается рост случаев незаконного оборота наркотика кристалл - КГД
|Арарат Мирзоян представил послу Бразилии видения РА о процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном
|В Ереване обсуждают проблемы, связанные с опустыниванием
|Давид Гюрджинян назначен в.и.о. ректора Университета им. Брюсова
|Вражеские силы обстреляли арцахских виноградарей
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|МИД: Степанакерт категорически отвергает попытки Азербайджана исказить суть карабахского конфликта и представить его как внутреннюю проблему
|Европарламент большинством голосов принял доклад по Армении
|Европарламент принял доклад Желяны Зовко об отношениях ЕС-Азербайджан
|Катрин Колонна: Франция, несомненно, является страной, наиболее приверженной защите армян
|Европарламентарий: В очередной раз в своей истории армяне подвергаются геноциду
|Министр: В Армении будут ликвидированы все областные управления Полиции
|Продюсер бродвейского мюзикла <Сансет Бульвар>: <Армянские артисты - алмазы, нуждающиеся в огранке>
|Папикян: вооруженные силы Армении укомплектованы вооружением настолько, насколько это позволяют ресурсы
|Оборонные ведомства Армении и Арцаха опровергают вражескую ложь
|АРФД: народ Республики Арцах ожидает от Российской Федерации более активных действий
|В Ереване увековечат память Шарля Азнавура
|Посол Франции: В этом году Дни франкофонии в Армении под слоганом "Мультикультуризм в МОФ"
|Папикян: я взял на себя ответственность, и доведу начатое до конца
|Папикян: новых участков границы подразделениям ПВ СНБ Армении не пeредавалось
|Горсовет израильского города Хайфа единогласно проголосовал за официальное признание Геноцида армян 1915 года
|Министр: разработка военной доктрины Армении будет начата после утверждения стратегии национальной безопасности страны
|Генсек СЕ отреагировала на письмо депутата НС РА по поводу избиения армянскими полицейскими несовершеннолетних
|Чиновники МО Армении продали территорию ВЧ, которая в дальнейшем оказалась в собственности иностранного гражданина
|Ситуация на Южном Кавказе была на повестке переговоров Ибрагима Калына с Джейком Салливаном и Викторией Нуланд
|Шольц: Германия обеспокоена нестабильной ситуацией на армяно-азербайджанской границе
|Кавказ - красная линия Ирана - КСИР предостерегает Азербайджан от глупостей
|Тигран Парванян освобожден от должности командующего Объединенной группировкой войск
|Олаф Шольц: Мирное урегулирование должно осуществиться на основе принципа территориальной целостности Армении и Азербайджана
|В Мартунинском районе Нагорного Карабаха нарушен режим прекращения огня, пострадавших нет
|В 2027 году Игры Франкофонии могут пройти в Армении
|Ален Симонян: Армения заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с дружественной Индией в различных направлениях
|Экс-генсек НАТО призвал Ильхама Алиева разблокировать Бердзорский коридор
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