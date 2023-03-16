Четверг, 16 Марта 2023 19:10

АрмИнфо.Апелляционный уголовный суд принял решение удовлетворить жалобу органа предварительного следствия об аресте экс- командующего третьим армейским корпусом, генерал-майора Григория Хачатурова, отменив решение суда первой инстанции.

21 февраля Антикоррупционный суд под председательством судьи Тиграна Давтяна отклонил ходатайство о применении в отношении Хачатурова меры пресечения в виде ареста. Генпрокуратура Армении обжаловала это решение в Апелляционном уголовном суде..

Напомним, что 20 февраля Служба национальной безопасности Армении представила прокурору ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении занимавшего в 2006-2010 гг должность командира части Г.Х (Григорй Хачатуров - ред.) за легализацию (отмывание денег) недвижимого имущества в особо крупных размерах, приобретенного преступным путем с использованием должностного положения.

Генерал Григорий Хачатуров - сын экс-главы Генштаба и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. В июле 2021 г. Г. Хачатуров покинул должность командира 3 армейского корпуса. Неоднократно участвовал в антиправительственных акциях протеста. Как заявил СМИ адвокат Хачатурова - Акоп Енокян, Хачатуров проходит по делу экс-министра обороны, главы оппозиционной фракции <Армения> Сейрана Оганяна, обвиняемого в присвоении и растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными обязанностями. Согласно генпрокуратуре, распоряжением Оганяна (в бытность министром) были проданы территории и здания расположенных в Араратской области ряда воинских частей по ценам намного ниже рыночных. Согласно обвинению, один из участков в 2005 году был продан Григорию Хачатурову.