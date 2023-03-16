Четверг, 16 Марта 2023 16:52

АрмИнфо.Ряд неправительственных организаций в Армении выступили с заявлением, в котором осудили атки на СМИ, и в частности на новостной сайт Aravot.am.

Так, поступившем в АрмИнфо в заявлении отмечается, что в результате хакерской атаки был взломан YouTube-канал новостного сайта Aravot.am, весь архив видео был удален. По словам редактора сайта Анны Исраелян, это произошло после того, как редакция разместила анонс видеоролика, следующего содержания: ":Как и насколько разбогатели революционные чиновники в воюющей стране, в год войны? Кто такие "зажиточные короли" наших дней?". В анонсе сообщалось, что видео-расследование будет опубликовано в ближайшие часы.

НПО подчеркнули, что это не первый случай, когда по тревожному стечению обстоятельств за критикой властей следуют хакерские атаки на онлайн-платформы. "Предварительное изучение специалистами по информационной безопасности фактов показывает техническую общность подчерка этих действий. В частности, специалисты заметили совпадение тактики этого взлома и другой хакерской атаки, осуществленной на YouTube-канал ОО "Союз информированных граждан" в январе текущего года. В этих условиях вызывает недоумение, когда некоторые представители правящей политической силы распространяют в социальных сетях абсурдные и саркастические комментарии, обвиняя в этом те же СМИ", - говорится в заявлении.

При этом, выражая возмущение хакерской атакой на СМИ, НПО потребовали от правоохранительных органов принять это заявление как сообщение о киберпреступлении, и предпринять немедленные меры по установлению и привлечению к ответственности виновных, а от представителей правящей политической команды - воздержаться от безосновательных предположений и комментариев, которые являются не чем иным, как попытками отвлечь внимание от сути проблемы.

Под заявлением подписались Комитет по защите свободы слова, Ереванский пресс-клуб, Центр медиа-инициатив, Институт многосторонней информации - Армения, Клуб журналистов "Аспарез", Центр свободы информации, Клуб общественной журналистики "Журналисты во имя будущего", "Журналисты за права человека", пресс-клуб Гориса, "Фемида".

Добавим также, что накануне хакерскую атаку на издание "Аравот" осудил Союз журналистов Армении.

"Союз журналистов Армении решительно осуждает эту кибератаку на ежедневную газету "Аравот", требует от правительства и всех государственных органов как можно скорее установить исполнителей и заказчиков преступления и привлечь их к уголовной ответственности. В противном случае подтвердятся подозрения, что нападение на "Аравот" было совершено по указанию правительства, самого Никола Пашиняна.

Союз журналистов Армении оценивает нападение на газету "Аравот" как часть развязанной правительством кампании против свободы слова и печати, призывая все СМИ, журналистов, независимо от их политических предпочтений и противоречий, к проявлению профессиональной солидарности и совместной поддержке одно из старейших армянских СМИ, способствуя раскрытию преступления с той же последовательностью и требованием", - подчеркнули в Союзе журналистов Армении.