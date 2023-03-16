Четверг, 16 Марта 2023 16:44

АрмИнфо.Министр экономики Армении Ваан Керобян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, Посол высоко оценил предпринимаемые Арменией шаги в экономической сфере, о чем свидетельствует достигнутый высокий показатель по росту ВВП. Посол Иманбаев отметил также положительные тенденции в торгово-экономическом сотрудничестве между Арменией и Казахстаном, отметив, что взаимная торговля по итогам 2022 года выросла в разы.

Министр экономики также придал важность зарегистрированному росту, определив на текущий год более высокую планку по взаимному товарообороту

Согласно сообщению, Болат Иманбаев представил армянскому коллеге направления и приоритеты развития экономики Казахстана, а также инструменты государственной поддержки.

Стороны обсудили вопросы, связанные с проведением 9-го заседания армяно- казахстанской межправительственной комиссии по экономическим вопросам.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, в 2022 году внешнеторговый оборот между Арменией и Казахстаном вырос в 2.2 раза до $41.9 млн. В частности, экспорт продемонстрировал рост на 67,4%, составив $18.4 млн. импорт - в 3 раза до $23.5 млн.