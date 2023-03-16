Четверг, 16 Марта 2023 16:35

АрмИнфо. Ирак намерен активизировать связи с Арменией в образовательной и культурной сферах, в том числе в контексте обмена опытом. Об этой готовности заявил глава группы дружбы Ирак-Армения Палаты представителей Республики Ирак Мохаммед Хошнау в ходе встречи с заместителем министра образования, науки, культуры и спорта Артуром Мартиросяном.

Как сообщает пресс-служба МОНКС, иракскую сторону особо заинтересовал опыт Армении в сфере дошкольного, общего, высшего и инклюзивного образования. Было предложено провести совместную переподготовку специалистов, организовать и круглые столы, обсуждения.

Стороны обсудили также перспективы сотрудничества в культурной сфере, в частности, обмен опытом в сфере сохранения памятников культуры, музеев, а также затронули возможности проведения переподготовки в области современного искусства и культурного наследия.

Замминистра представил гостю программу развития образования Армении до 2030 года, которая по его словам, является дорожной картой, в том числе в контексте расширения сотрудничества.

Ссылаясь на цели документа, Мартиросян заметил, что 4 ВУЗа Армении станут лидерами мировых рейтингов и желанной образовательной вехой для многих стран. Замминистра также выразил готовность от имени Армении расширить направления сотрудничества с Ираком.

Отметим, что по данным МОНКС, сегодня в ВУЗах Армении образование получают 300 студентов из Ирака