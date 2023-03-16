Четверг, 16 Марта 2023 15:19

АрмИнфо.В середине лета армяно-турецкая граница начнет принимать граждан третьих стран. Об этом АрмИнфо сообщили дипломатические источники, знакомые с ситуацией.

"Вероятно, с 1 июля текущего годa, если ничего не помещает, будет задействован контрольно-пропускной пункт на армяно-турецкой границе", - сказал дипломатический источник, добавив, что за этим последуют остальные процессы, запущенные в рамках армяно-турецкой нормализации.

Напомним, что специальный представитель Турции в переговорах по урегулированию отношений между Арменией и Турцией Сердар Кылыч в январе текущего года сообщил, что Армения и Турция достигли договоренности придать новый импульс работам по открытию границы для граждан третьих стран. "Относительно открытия границы для граждан третьих стран наш министр в своем выступлении упомянул, что достигнута договоренность о придании нового импульса работе по этому вопросу. Два министра пришли к этому соглашению, и мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки начать эксплуатацию моста Маргара", - сказал спецпредставитель Турции, представляя итоги встречи глав МИД Армении и Турции в Анкаре.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией. После этого прошло несколько раундов переговоров между спецпредставителями Армении и Турции.