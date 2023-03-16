Четверг, 16 Марта 2023 13:09

АрмИнфо. Ереван в скором времени представит свои наблюдения на очередные предложения Баку по мирному договору, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 марта на заседании правительства.

Пашинян отметил, что армянская сторона получила новые предложения азербайджанской по мирному договору. Таким образом, стартовал 4 этап обсуждений проекта документа.

<Мы обсудим и в ближайшее время представим наши наблюдения. Мы привержены мирной повестке и не отклонимся от нее>, - сказал Пашинян.

Одновременно, как указал премьер, он должен обратить внимание международного сообщества на то, что, вопреки пункт 8 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, Азербайджан до сих пор не вернул армянских пленных, удерживаемых и других лиц. Также он держит под оккупацией суверенные территории Армении, захваченные в результате агрессии в 1994, 2021, 2022 гг.