Четверг, 16 Марта 2023 13:09

АрмИнфо. Армения нуждается в надежных партнерах, и я попробую помочь ей в этом вопросе. Об этом заявил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Общественному телевидению Армении.

Касаясь своего визита в Бердзорский коридор, который продолжает быть закрытым уже четвертый месяц, из-за деструктивных действий Азербайджана, Рассмусен отметил, что это посещение было для него серьезным опытом.

Он еще раз подчеркнул незаконность и бесчеловечность блокировки единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. "Эта блокада может очень быстро перерасти в гуманитарную катастрофу. Более того, она незаконна и бесчеловечна", - сказал экс-генсек НАТО, в этом ключе он напомнил, что 22 февраля Международный суд ООН обязал Азербайджан обеспечить бесперебойную связь Нагорного Карабаха с Арменией.

"Постановление Международного Суда является обязательным к исполнению, и следовательно блокирование коридора является нарушением международного права. Я призываю Алиева немедленно прекратить блокаду", - сказал он.

На замечание, что подобные посылы Алиеву посылали и госсекретарь США, и Международный суд, и другие международные акторы, меж тем, как Азербайджан понимает лишь язык санкций, на который запад не готов идти, в этой связи в чем заключается его личная ответственность, Рассмусен отметил, что реальность в том, что Ильахм Алиев имеет власть, чтобы прекратить эту блокаду. При этом он выразил убеждение, что Алиев не желает быть зачислен в ряды международных агрессоров.

В этом ключе он призвал ЕС усилить давление на президента Азербайджана. По его словам, площадка энергетического взаимодействия ЕС-Азербайджан - прекрасная платформа, через которую Алиеву могут сказать, что он не может нарушать международное право и оставаться безнаказанным. При этом экс-генсек отметил, что его цель здесь не провоцировать кого-то, а еще раз донести, что все международные акторы должны уважать международное право, в том числе и Азербайджан, и Россия.

"Факт остается фактом - Россия имеет миротворческую миссию в Нагорном Карабахе, которые оказались неспособными не предотвратить блокаду коридора, ни агрессию против Армении. И в этом причина, по которой я бы поощрил ЕС усилить свою миссию здесь. Я полагаю, что нужно увеличить численность миссии и убедиться, что Азербайджан откажется от дальнейшей агрессии против Армении. А в долгосрочном разрезе, мирный договор должен гарантировать справедливый мир, где будут гарантированы справедливые права и безопасность жителей Нагорного Карабаха", - сказал Расмусен, добавив, что для этого нужен международный механизм, который гарантирует права и безопасность жителей Нагорного Карабаха.

По его словам, он говорит о договоре, который приведет к долгосрочному и всеобъемлющему миру, с которым согласятся и Армения, и Азербайджан. Экс-генсек НАТО подчеркнул, что такой договор должен гарантировать права и безопасность жителей Нагорного Карабаха. "И я не могу представить иного механизма, кроме международного миротворческого контингента, который сможет гарантировать эти права и безопасность. И полагаю, что Азербайджан должен согласиться на такую миссию", - добавил он, назвал гибкостью позицию премьера Армении, который заявил, что гарантии безопасности населения Арцаха важнее его статуса. По его словам, он бы хотел видеть такую же гибкость в азербайджанской позиции.

Касаясь вероятности новой агрессии Азербайджана в отношении армянкой стороны, генсек НАТО отметил, что понимает опасения армянской стороны по поводу возможной агрессии, такая опасность существует всегда. Однако, по его словам, ни США, ни ЕС, не примут нападение на такую суверенную страну, как Армения. "Армения имеет право на существование", - сказал он.

На замечание, о том, что Запад не принимает и оккупации Турцией территорий Кипра, Расмуссен заверил, что это разные ситуации, однако не пояснил в чем расхождения.

"США на данный момент заняты Ираном и рассматривают Азербайджан в этом контексте. А Европе нужен газ, и она рассматривает Азербайджан в этом контексте. Я понимаю, что в Армении могут думать, что эти факторы позволяют Азербайджану чувствовать себя сильнее. Но я хочу подчеркнуть, что тот факт, что Европа имеет энергетические интересы не значит, что мы закроем глаза на гуманитарную катастрофу или агрессию против Армении", - сказал он.