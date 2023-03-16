Четверг, 16 Марта 2023 12:00

АрмИнфо.Азербайджан является важным партнером для ЕС и Брюссель заинтересован в продолжении хорошего сотрудничества, особенно когда речь идет об энергетике, сотрудничестве в сфере реформ, торговле и инвестициях. Об этом в Европаралмента на дебатах по отношениям Азербайджан-ЕС заявил комиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархей от имени Высокого представителя/вице-президента Жозепа Борреля.

В этом ключе он подчеркнул, что переговоры по новому всеобъемлющему соглашению между ЕС и Азербайджаном продолжаются и Брюссель по-прежнему привержен продолжению переговоров с целью их скорейшего завершения.

"Как вы отмечаете в своем отчете, ситуация с правами человека и соблюдением законности в Азербайджане по-прежнему вызывает озабоченность. Они лежат в основе наших отношений, как это совместно согласовано в Приоритетах партнерства между ЕС и Азербайджаном. Мы твердо верим, что верховенство закона, права человека и демократические институты являются основой независимой, стабильной и процветающей страны и условием конструктивной деловой среды. Мы приветствуем подписание Азербайджаном протокола Европейской конвенции о правах человека, запрещающего смертную казнь при любых обстоятельствах", - сказал Вархей.

При этом еврокомиссар добавил, что в ЕС внимательно следят за выполнением закона о СМИ и принятием нового закона о политических партия, а через свое представительство в Баку за отдельными делами правозащитников.

Он также указал на активизацию сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере. И указал на важность Меморандума о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области энергетики важным с точки зрения обеспечения диверсификации поставок энергоносителей в Европу, обеспечения Европы новыми надежными источниками энергии.

"Вторжение России на Украину заставило нас развивать и диверсифицировать торговые пути и транспортные связи между Европой и Азией. Я согласен с тем, что наше сотрудничество с Азербайджаном в сфере связности также имеет стратегическое значение. В этом контексте мы приветствуем важную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине", - сказал Вархей, сообщив о намерении привлечь до 2 миллиардов евро государственных и частных инвестиций в Азербайджан.

"ЕС, прежде всего, руководствуется общей целью внести вклад в стабильный, мирный и процветающий Южный Кавказ. Мы готовы и впредь поддерживать Азербайджан, будь то путем содействия мирному процессу или посредством дальнейшего предоставления гуманитарной помощи и помощи в разминировании.

ЕС развернул свою миссию в Армении (EUMA) для снижения напряженности и поддержки мирного процесса. Это важный шаг для укрепления стабильности и усиления роли ЕС в регионе. Мы по-прежнему полностью поддерживаем содействие диалогу между лидерами Азербайджана и Армении по всем вопросам, касающимся мирного процесса, в том числе по будущему мирному договору и делимитации границ, благодаря усилиям Председателя Европейского Совета Шарля Мишеля", - сказал он.

В этом ключе еврокомиссар призывал лидеров обеих стран использовать историческую возможность для окончательного решения этого конфликта и возвращению к содержательному диалогу, добавив, что многие важные вопросы требуют срочного решения.

"Как мы еще раз убедились 6 марта, ситуация на карабахской линии соприкосновения продолжает оставаться очень напряженной. Мы сожалеем об инцидентах, в результате которых погибли по меньшей мере пять человек. Обстоятельства этого смертельного инцидента должны быть тщательно расследованы. Все стороны должны проявлять сдержанность, чтобы предотвратить любые действия, которые могут еще больше подорвать региональную стабильность и поставить под угрозу мирный процесс", - сказал Вархей.

В своем заключительном слове по итогам дебатов еврокомиссар отметил, что обсуждения свидетельствуют о неизменном интересе к отношениям между ЕС и Азербайджаном.

"Я хочу подчеркнуть важный вывод этих дебатов о том, что ЕС будет продолжать внимательно следить за ситуацией с правами человека в Азербайджане и соблюдением верховенства закона. Я могу заверить вас, что наше активизировавшееся энергетическое сотрудничество с Азербайджаном не сводит на нет наши непрерывные усилия по защите прав человека и верховенства закона в нашем диалоге с Азербайджаном, и мы будем продолжать это делать.

Мы продолжим взаимодействие с нашими азербайджанскими коллегами для продвижения обсуждений по всем вопросам, касающимся мирного процесса", - резюмировал он.