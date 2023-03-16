Четверг, 16 Марта 2023 11:57

АрмИнфо. Армения - страна, пережившая двойной кризис - войну 2020 года и пандемию Covid. Об этом заявил на пленарном заседании Европарламента, посвященном отношениям ЕС-Армении комиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархей от имени Высокого представителя/вице-президента Жозепа Борреля.

При этом он поблагодарил докладчика Андрея Ковачева, и всех членов, которые внесли свой вклад в доклад об отношениях между ЕС и Арменией, он отметил, что в отчете представлен хороший обзор проблем, с которыми сталкивается страна.

"Более того, после вторжения России в Украину Армения оказалась в сложном положении, вынужденная полагаться в вопросах своей безопасности на страну, которая осуществляет неспровоцированную агрессию против своего соседа.

В этом контексте Армения смотрит на Европейский Союз как на основного партнера. Учитывая неуклонный прогресс в области демократических реформ, основных свобод, верховенства закона и борьбы с коррупцией, Армения заслуживает нашей полной поддержки", - подчеркнул он.

Вместе с тем Вархей отметил, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС является основой программы внутренних реформ в РА.

"Экономический и инвестиционный план может привлечь более 2,6 млрд евро государственных и частных инвестиций, и он уже дает результаты в Армении за счет развития "зеленой" связи, повышения энергоэффективности, а также поддержки МСП и поддержки социально-экономического развития.

При этом он согласился с докладчиком, что многое еще предстоит сделать, когда речь идет о функционировании сектора правосудия, борьбе с дискриминацией, гендерном равенстве, а также защите уязвимых групп и борьбе с иностранной дезинформацией.

Он добавил, что по всем этим вопросам ЕС ведет углубленный регулярный диалог с властями Армении.

"В докладе содержится призыв к дальнейшему укреплению экономических и торговых отношений между ЕС и Арменией. Торговые потоки ЕС-Армения, а также Армения- Россия увеличились в несколько раз после того, как ЕС ввел дополнительные санкции против России. Хотя мы приветствуем наши более интенсивные обмены с Арменией из-за ее географического положения, она также является одной из стран-партнеров, с которой мы намерены более тесно сотрудничать с целью предотвращения обхода санкций.

Европейский союз также активно участвует в содействии диалогу между

Арменией и Азербайджаном. Мы по-прежнему полны решимости действовать в качестве честного посредника, чтобы помочь достичь общей цели безопасного, процветающего и мирного Южного Кавказа на благо всего его народа", - сказал еврокомиссар.

В этом ключе он напомнил о роли президент Европейского совета Шарлья Мишеля в этот процесс. При этом он подчеркнул, что лидеры Армении и

Азербайджана должны использовать историческую возможность, чтобы решить этот конфликт во благо и вернуться к содержательному диалогу, так как многие важные вопросы еще предстоит решить в срочном порядке.

"Одним из таких актуальных вопросов является воспрепятствование движению в Лачинском коридоре. С начала декабря Евросоюз мобилизовал все дипломатические усилия для решения этой ситуации. Сохраняющиеся ограничения на свободу передвижения и поставки товаров первой необходимости причиняют серьезные страдания местному населению. Как показал инцидент со смертельным исходом 5 марта, ситуация в этом районе взрывоопасная", - добавил Вархей.

В заключение он коснулся гражданской миссии ЕС в Армении, которую ЕС создал в Армении с января. "Среди прочего, миссия наблюдает и сообщает о ситуации с безопасностью на местах. Это еще один конкретный и важный элемент в усилиях Европейского Союза по поддержке мирного процесса между Арменией и Азербайджаном", - подытожил еврокомиссар.

Отметим, что в докладе по Армении отмечается, что за более чем три десятилетия нагорно-карабахский конфликт и недавнее вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении унесли десятки тысяч жизней, вызвали огромные разрушения и стали причиной перемещения сотен тысяч людей. Нагорно-карабахский конфликт до сих пор не урегулирован.

Депутаты Европарламента убеждены, что прочный мир между Арменией и Азербайджаном не может быть достигнут военными средствами и угрозой применения силы, а требует всеобъемлющего политического урегулирования в соответствии с международным правом. Они подтвердили, что для того, чтобы всеобъемлющий мирный договор был эффективным, он должен включать положения, гарантирующие целостность суверенной территории Армении, права и безопасность армянского населения, проживающего в Нагорном Карабахе и других затронутых конфликтом районах, а также быстрое и безопасное возвращение беженцев и перемещенных лиц в свои дома.

В докладе решительно осуждается широкомасштабная военная агрессия, осуществленная Азербайджаном в сентябре 2022 года против суверенной территории Армении, что представляет собой серьезное нарушение режима прекращения огня и противоречит предыдущим обязательствам, в том числе принятым в рамках проведенных переговоров под эгидой Евросоюза.

Властям Азербайджана предлагается: немедленно уйти со всех частей территории Армении и освободить находящихся под их контролем военнопленных; устранить любые препятствия, которые могут препятствовать свободе и безопасности движения по Бердзорскмоу (Лачинскому) коридору.

Армении и Азербайджану предлагается: полностью реализовать Трехстороннее заявление о прекращении огня от 9 ноября 2020 года во всех ее аспектах; продвигать обсуждение будущего мирного договора, устранять коренные причины конфликта и воздерживаться от любых мер, которые могут привести к дальнейшей эскалации; безотлагательно осуществить меры, направленные на подготовку своего населения к мирному сосуществованию, в том числе меры на укрепление контактов между людьми; воздерживаться от любой враждебной риторики или действий, которые могут быть восприняты как разжигание ненависти или прямого насилия или в качестве поддержки безнаказанности; создать механизм правосудия переходного периода в качестве меры укрепления доверия для достижения прочного мира и примирения.

Приветствуя гуманитарную помощь, оказываемую ЕС населению, пострадавшему от конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него.

Депутаты Европарламента поддерживают нормализацию отношений между Арменией и Турцией в интересах примирения, стабильности, региональной безопасности и социально- экономического развития.

Турцию еще раз призывают признать Геноцид армян, чтобы проложить путь к реальному примирению между турецким и армянским народами и полностью соблюдать свои обязательства в отношении защиты армянского культурного наследия.