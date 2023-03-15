Среда, 15 Марта 2023 18:37

АрмИнфо. В Ереване проходит второе заседание Межправительственной рабочей группы по засухе ((IWG on drought)) и региональный семинар по наращиванию потенциала, целью которых является выработка эффективного политического курса в рамках Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD) и принятие мер, направленных на решение проблем, вызванных засухой. Об этом сообщает Министерство окружающей среды на своей странице в Facebook.

Источник отмечает, что для участия в мероприятии в Армению прибыл президент 15-й Конференции сторон (COP15) UNCCD Алиан Ричард Донваи.15 марта министр окружающей среды Акоп Симидян принял делегацию во главе с Алией Ричардом Донваи.

Приветствуя коллег и поздравив их с первым визитом в Армению, министр коснулся работы межправительственной рабочей группы по вопросам засухи, высоко оценив совместные усилия по решению

экологических проблем. <Опустынивание, как глобальная экологическая проблема, требует применения эффективных мер по сохранению и рациональному использованию природных экосистем, а также целенаправленных действий, направленных на снижение негативных последствий на окружающую среду. Поэтому Республика Армения строго привержена надлежащему выполнению обязательств, взятых на себя Конвенцией ООН против опустынивания", - отметил министр.

Он представил шаги, предпринятые Арменией, которые направлены на предотвращение опустынивания и засухи, решение вопросов, решение

проблем, связанных с облесением и увеличением лесных площадей, эффективного управления водными ресурсами и разумного использования природных ресурсов.

Алиан Ричард Донваи оценил экологические проблемы как не имеющие границ и счел впечатляющими усилия, предпринимаемые Арменией в этом контексте.

Министр отметил, что в управлении отраслью предстоит еще многое сделать и Армения придает большое значение обмену международным опытом.

Стороны договорились продолжить сотрудничество в рамках конвенции и рассмотреть возможности реализации новых программ и мероприятий.