Среда, 15 Марта 2023 18:27

АрмИнфо.Решением Временного совета Фонда <Ереванский государственный университет языков и социальных наук имени В.Брюсова> должность в.и.о. ректора Университета займет к.ф.н. Давид Гюрджинян.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, временный Совет ВУЗа был сформирован по указу министра юстиции РА, в состав которого вошли министр ОНКС Жанна Андреасян, замминистра юстиции Арменуи Арутюнян и заместитель главы Аппарата премьер-министра РА Заруи Матевосян.

Временный совет будет осуществлять все полномочия, возложенные на Попечительский совет в соответствии с законом, для обеспечения бесперебойной деятельности Фонда.

Давид Гюрджинян будет занимать должность в.и.о. ректора до избрания ректора в соответствии с Уставом Фонда и утверждения результатов голосования со стороны учредителя.

В Министерстве разъяснили, что назначение Гюрджиняна никак не связано с процессом укрупнения ВУЗов. На данный момент вопрос объединения Университета Брюсова не обсуждается. Ведомство опровергло также информацию об угрозе упразднения ВУЗа. <Эта юрисдикция запрещена законом>, - говорится в сообщении.

Отметим, что после принятия подобного решения студенты ВУЗа объявили забастовку. Представители Университета сообщили, что в ответ на письмо МОНКС о проведении заседания Ученого совета, на котором будет представлен новый ректор, ВУЗ отправил встречное письмо, в котором предложил членам Временного совета посетить Университет и представить, как коллективу, так и студентам, правовые основания принятого решения.

Напомним, что в начале декабря 2022 года на заседании Попечительского совета в ходе тайного голосования 12 голосами <за> ректором Лингвистического университета им.В.Я. Брюсова была переизбрана Карине Арутюнян (ректор ВУЗа с 2017г.), за кандидатуру Гюрджиняна проголосовали 8 человек. Протокол, согласно которому ректором стала Карине Гюрджинян, подписали все члены Счетной палаты. На заседании Попечительского совета председательствовал вице-премьер Армении Амбарцум Матевосян. 9 декабря 2022 года данный протокол и решение после заседания в первый рабочий день, согласно принятому порядку, были переданы помощнику Амбарцума Матевосяна для представления на подпись, в том числе в электронном формате. Однако, ответ заставил себя ждать.

22 декабря Университет письменно обратился к премьер-министру РА и министру образования, науки, культуры и спорта Армении для утверждения результатов выборов по переизбранию Карине Арутюнян на должность Государственного лингвистического университета им. В. Я. Брюсова. К письму были прикреплены протокол Счетной комиссии, список членов Попечительского совета, протокол заседания, подписанный секретарем Совета, видеозапись заседания.

<Мы приходим к заключению, что основная цель подобных действий является неоправданное затягивание принятия результатов голосования, поскольку 11 января 2023 года истекает срок полномочий ректора. Призываем ответственных принять результаты выборов, в обратном случае может возникнуть кризис управления, из-за чего пострадают тысячи студентов и сотрудников ВУЗа>, - говорилось в сообщении Ученого совета ВУЗа.

Меж тем, 12 декабря министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян и вице- премьер Армении Амбарцум Матевосян подали прошение об отставке.