Среда, 15 Марта 2023 18:25

АрмИнфо.ВС Азербайджана обстреляли арцахских виноградарей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Арцаха.

"15 марта, около 11:00, в дежурную часть Мартунинского райотдела полиции поступило сообщение о том, что 3 гражданина во время выполнения работ по обрезке виноградников в районе под названием "Под Хазазин" Амарасской долины попали под беспорядочный огонь, открытый с прилегающих азербайджанских боевых позиций.

В результате стрельбы сельскохозяйственные работы были остановлены. Информация об инциденте была передана российским миротворческим силам", - сообщили в МВД Арцаха, добавив, что пострадавших нет.