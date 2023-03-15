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АрмИнфо.Доклад по Армении принят в Европейском парламенте подавляющим большинством голосов. Об этом в своем микроблоке в Твиттер сообщила депутат Европарламента Натали Луазо.
"Доклад по Армении, соавтором которого я являюсь, принят в Европейском парламенте подавляющим большинством голосов. Армянский народ, мы с вами!", - добавила она.
Доклад был принят 534 голосами "за", 10 - против, еще 66 воздержались. Документ был подготовлен Докладчиком по вопросам Армении в Европейском парламенте Андреем Ковачевым.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|МИД: Степанакерт категорически отвергает попытки Азербайджана исказить суть карабахского конфликта и представить его как внутреннюю проблему
|Европарламент большинством голосов принял доклад по Армении
|Европарламент принял доклад Желяны Зовко об отношениях ЕС-Азербайджан
|Катрин Колонна: Франция, несомненно, является страной, наиболее приверженной защите армян
|Европарламентарий: В очередной раз в своей истории армяне подвергаются геноциду
|Министр: В Армении будут ликвидированы все областные управления Полиции
|Продюсер бродвейского мюзикла <Сансет Бульвар>: <Армянские артисты - алмазы, нуждающиеся в огранке>
|Папикян: вооруженные силы Армении укомплектованы вооружением настолько, насколько это позволяют ресурсы
|Оборонные ведомства Армении и Арцаха опровергают вражескую ложь
|АРФД: народ Республики Арцах ожидает от Российской Федерации более активных действий
|В Ереване увековечат память Шарля Азнавура
|Посол Франции: В этом году Дни франкофонии в Армении под слоганом "Мультикультуризм в МОФ"
|Папикян: я взял на себя ответственность, и доведу начатое до конца
|Папикян: новых участков границы подразделениям ПВ СНБ Армении не пeредавалось
|Горсовет израильского города Хайфа единогласно проголосовал за официальное признание Геноцида армян 1915 года
|Министр: разработка военной доктрины Армении будет начата после утверждения стратегии национальной безопасности страны
|Генсек СЕ отреагировала на письмо депутата НС РА по поводу избиения армянскими полицейскими несовершеннолетних
|Чиновники МО Армении продали территорию ВЧ, которая в дальнейшем оказалась в собственности иностранного гражданина
|Ситуация на Южном Кавказе была на повестке переговоров Ибрагима Калына с Джейком Салливаном и Викторией Нуланд
|Шольц: Германия обеспокоена нестабильной ситуацией на армяно-азербайджанской границе
|Кавказ - красная линия Ирана - КСИР предостерегает Азербайджан от глупостей
|Тигран Парванян освобожден от должности командующего Объединенной группировкой войск
|Олаф Шольц: Мирное урегулирование должно осуществиться на основе принципа территориальной целостности Армении и Азербайджана
|В Мартунинском районе Нагорного Карабаха нарушен режим прекращения огня, пострадавших нет
|В 2027 году Игры Франкофонии могут пройти в Армении
|Ален Симонян: Армения заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с дружественной Индией в различных направлениях
|Экс-генсек НАТО призвал Ильхама Алиева разблокировать Бердзорский коридор
|Республика Армения и ее государственные институты имеют право требовать уважения к себе - Пашинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Экс-генсек НАТО о ситуации вокруг Арцаха: Европа не может закрывать глаза на гуманитарный кризис у своих границ
|МВД Республики Арцах ответил Азербайджану
|Функцию гаранта безопасности Нагорного Карабаха взяла на себя РФ
|Не вижу кризиса в отношениях с РФ - Пашинян
|Никол Пашинян пояснил, чем он скован в вопросе Нагорного Карабаха
|Мы проиграли войну из-за <пятой колонны> в армии - Пашинян
|Премьер-министр РА: Азербайджан начал новый этап агрессии
|Есть ли коррупционные риски в том, что министр обороны купил квартиру в новостройке по цене гораздо ниже рыночной - ответил Пашинян
|Власти Армении, приняв на себя политическую ответственность, должны нести ее до конца - Пашинян
|С 1994 года имеются оккупированные Азербайджаном территории Армении - Пашинян
|Мы не собираемся давать Азербайджану мандат на осуществление этнической чистки или геноцида в Нагорном Карабахе - Премьер РА
|Правящая в Армении политическая сила выполняет свои предвыборные обещания по Еревану - премьер
|Экс-генсек НАТО воочию убедился в нефункционировании Бердзорского коридора
|Премьер-министр РА: Имеются опасения о возможности ухода ОДКБ из Армении, что не может не вызывать обеспокоенности
|Что ответил Путин на озабоченность Пашиняна по поводу угрозы новой эскалации
|АраратБанк присоединился к Инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин
|Добровольцы Корпуса мира США вернулись в Армению
|Пашинян: Если Армения не признает территориальную целостность Азербайджана, то и Азербайджан сделает то же самое в отношении Армении
|Пашинян заявил о высокой вероятности новой крупной эскалации
|Премьер-министр РА: без международных механизмов и гарантий в вопросе Нагорного Карабаха невозможно идти вперед
|Иранист призвал "не узаконивать" терминологию вражеского агитпропа в условиях гибридной войны Азербайджана против Армении и Арцаха
|Никол Пашинян рассказал, какую политику проводит правительство Армении
|В Ереване Дни франкофонии стартуют открытием 6-ого Фестиваль французских фильмов
|Фракции парламента Арцаха требуют от властей Армении оставаться верными решению Верховного Совета РА от 8 июля 1992 г и не ставить под сомнение право народа НКР на самоопределение
|Читать больше
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