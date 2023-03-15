Среда, 15 Марта 2023 18:22

АрмИнфо.Доклад по Армении принят в Европейском парламенте подавляющим большинством голосов. Об этом в своем микроблоке в Твиттер сообщила депутат Европарламента Натали Луазо.

"Доклад по Армении, соавтором которого я являюсь, принят в Европейском парламенте подавляющим большинством голосов. Армянский народ, мы с вами!", - добавила она.

Доклад был принят 534 голосами "за", 10 - против, еще 66 воздержались. Документ был подготовлен Докладчиком по вопросам Армении в Европейском парламенте Андреем Ковачевым.