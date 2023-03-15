Среда, 15 Марта 2023 16:00

АрмИнфо. Европарламент должен самым решительным образом осудить азербайджанскую блокаду Бердзорского (Лачинского) коридора. Об этом в ходе слушаний в Европарламенте заявил представитель Болгарии в Европейском парламенте Ангел Джамбазки.

Он напомнил, что в Европарламенте много говорят о правах человека, и подчеркнул, что в деле защиты прав человека не может быть двойных стандартов. По его словам, необходимо обеспечить защиту христианских народов, в данном случае армян.

По его словам, необходимо добиться разблокировки Азербайджаном коридора и обеспечить доступ гуманитарных грузов в Нагорный Карабах с помощью европейских институтов.

"В Арцахе страдают тысячи армян. В очередной раз в своей истории армяне подвергаются геноциду. Мы рядом с ними и солидарны с Арменией", - отметил Джамбазаки