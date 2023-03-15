Среда, 15 Марта 2023 14:41

АрмИнфо. В рамках программы реформ деятельность Полиции Армении будет сосредоточена на четырех основных направлениях - Патрульной службы, Уголовной полиции, Полицейской гвардии и универсальной полиции. Об этом 15 марта на заседании комиссии Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности министр внутренних дел РА Ваге Казарян.

В этом контексте, продолжил министр, будут ликвидированы областные управления Полиции. Все четыре структуры будут иметь территориальные подразделения, исключив при этом повторяющиеся функции. В качестве лучшей модели министр указал на деятельность Патрульной службы, которая будет внедрена по всей республике. В настоящее время подобные службы действуют в Ереване, Ширакской, Лорийской, Тавушской, Гегаркуникской, Котайкской и Арагацотнской областях, для которых были приобретены 315 автомобилей в заводском состоянии. Служба оснащена всем необходимым современным оборудованием. Идет работа по внедрению Патрульной службы в Армавирской, Араратской, Вайоц Дзорской и Сюниской областях. В результате работы патрульных в прошлом году в сравнении с 2021 годом на 92 случая сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, количество раненых сократилось на 520 случаев, а погибших - на 47 случаев. Министр также сообщил о пересмотре критериев оценки патрулей которые должны пополнить их ряды. Поставлена задача увеличить к 2026 году количество женщин патрулей с нынешних 4% до 30%.