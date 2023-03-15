Среда, 15 Марта 2023 14:15

АрмИнфо.В этом году Дни франкофонии в Армении под слоганом "Мультикультуризм в Международной организации Франкофонии" (МОФ). Об этом 15 марта на пресс-конференции в Ереване заявила посол Франции в Армении Анн Луйо, анонсируя старт Дней франкофони в РА.

Посол подчеркнула, что для неё всегда большая часть представлять Дни франкофонии в РА, и в этом ключе она напомнила об успешно проведенном в Ереване 17-ом саммите МОФ.

Она также отметила, что среди прочего Организация имеет политическую составляющую и привержена развитию демократических ценностей.

Вместе с тем дипломат сообщила, что 19-ый саммит МОФ пройдет 2024 году во Франции. "Надеемся, что премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в этих мероприятиях", - отметила Луйо.

Затем, она указала на роль французского языка в образовательной сфере и положительно оценила роль французских образовательных учреждений в популяризации французского в Армении.

В заключение она сообщила, что в рамках Дней франкофонии по всему миру пройдет 528 мероприятий и достаточно впечатляющее количество из них на территории Армении.

В свою очередь министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА Жанна Андреасян подчеркнула, что Армения с большой ответственностью и активностью участвует в мероприятиях, приуроченных Дням франкофонии. "Очень рада, что вчера мне также выдалась возможность провести встречу с директором Международного комитета игр Франкофонии. В 2027 году Игры Франкофонии могут пройти в Армении. Это еще одно свидетельство о важности франкофонских ценностей для нас", - сказала Андреасян, добавив, что из года в год Армения увеличивает свою вовлеченность в проводимые мероприятия в рамках Дней франкофонии. В этом ключе она подчеркнула важность вовлечения всех областей Армении в мероприятия, проводимые в рамках Дней.

Она также отметила, что открытие Дней франкофонии в Армении ознаменуется большим концертом, который состоится в концертном зале им. Арама Хачатуряна 20 марта.

В свою очередь посол Швейцарии в Армении Лукас Розенкранц напомнил, что в МОФ входит 54 государства. Кроме того, 7 стран являются ассоциативными членами, еще 27 наблюдателями в Организации. "МОФ - это своеобразная платформа, которая посредством языка развивает сотрудничество между странами в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Политическая составляющая включает в себя обеспечения мира, прав человека и демократического развития, а также свободу СМИ и равенство между мужчинами и женщинами", - отметил дипломат.

В рамках Дней франкофонии будет проведено более двадцати мероприятий в Ереване и регионах. Программа многожанровая: кино, музыка, театр, дебаты, современное искусство, конкурс французского языка. Мероприятия организованы посольством Франции, Французским институтом и другими посольствами стран-членов и наблюдателей Международной организации франкофонии, а также культурно- просветительскими учреждениями Армении. Праздничные мероприятия стартуют 18 марта с открытия 6-ого Фестиваля французских фильмов, которые продлятся до 26 марта включительно. Программа достаточно многообещающая.

Со списком предстоящих мероприятий можно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.facebook.com/ifarmenie/ .