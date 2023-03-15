Среда, 15 Марта 2023 14:13

АрмИнфо. Глядя на реальность, необходимо проявлять волю. Об этом 15 марта на заседании комиссии Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности заявил министр обороны РА Сурен Папикян, представивший отчет о выполнении ведомством программы правительства РА на 2021-2026 годы.

По словам министра, речь, в первую очередь, идет об армянской государственности, одной из важнейших составляющих которой является армия. Те, кто содействует ослаблению государственности, по сути, являются даже не представителями <пятой колонны>, а больше напоминают предателей.

Отвечая на вопросы депутатов от оппозиции о неудовлетворительном состоянии передовой, Пакикян, по сути, согласился, что ее оснащение

пока далеко от идеального, но делается все для их укрепления, в том числе, тыловых инфраструктур, фортификационных и инженерных сооружений. За последние пару лет проложены сотни километров дорог, ведущих к передовым позициям. После некоторых случаев эскалации передовая линия менялась не в пользу Армении, в результате чего приходилось создавать новые опорные рубежи. Папикян добавил, что оборонительная линия, особенно после сентябрьских боевых столкновений с Азербайджаном, нуждается в полноценном оборудовании и оснащении. В армии предстоит осуществить колоссальный объем работы, и Папикян, взявший на себя ответственность, намерен довести начатое до конца.

Отметим, что далее заседание комиссии прошло в закрытом режиме.