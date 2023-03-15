Среда, 15 Марта 2023 14:06

АрмИнфо. Утвержден план развития вооруженных сил Армении на 2023-2027 годы. Об этом 15 марта на заседании комиссии Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности заявил министр обороны РА Сурен Папикян, представивший отчет о выполнении ведомством программы правительства РА на 2021- 2026 годы.

По словам министра, в план развития вооруженных сил включено и обеспечение армии вооружениями и вооруженной техникой. Папикян также сообщил, что разработка военной доктрины Армении будет начата после утверждения стратегии национальной безопасности страны.

Папикян указал на работу, проведенную в рамках совершенствования механизмов деятельности ОДКБ, а с Российской Федерацией подписаны ряд правовых документов, которые находятся в стадии ратификации. Министр напомнил, что в прошлом году было утверждено соглашение с НАТО о планировании и пересмотре с 27 целями, что даст возможность развивать сотрудничество в двустороннем формате со странами - членами НАТО. Подписаны также соглашения о сотрудничестве с Грузией, Грецией, Польшей и Литвой.