Среда, 15 Марта 2023 13:58

АрмИнфо.В рамках своего визита в Вашингтон пресс-секретарь президента Ибрагим Калын встретился с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд.

В письменном заявлении пресс-службы говорится, что встречи, проведенные в Белом доме и Министерстве иностранных дел, включали "двусторонние политические и экономические отношения, землетрясения в Турции, сотрудничество в оборонной промышленности, энергетическую безопасность, борьбу с терроризмом, членство процессы Швеции и Финляндии в НАТО, война России против Украины, Южный Кавказ и переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией".

В ходе переговоров подчеркнуто стратегическое измерение турецко-американских отношений и отмечено, что важность продолжения сотрудничества двух союзных стран по глобальным и региональным вопросам на основе взаимного уважения и заинтересованности.

В заявлении указано, что подчеркнуты шаги, способствующие достижению объема двусторонней торговли до целевого показателя в 100 миллиардов долларов:

В документе отмечается, что Турция в принципе поддерживает политику открытых дверей НАТО и выполнение обязательств Швеции и Финляндии в рамках Трехстороннего соглашения ускорит процесс, передает Анадолу.