Среда, 15 Марта 2023 13:54

АрмИнфо. Иран привел свои военные силы в состояние повышенной готовности, сообщает КСИР.

"Исламская Республика Иран будет решительно выступать против любого плана, направленного на изменение международных границ", - добавили в Корпусе стражей исламской революции.

В КСИР добавили, что Вооруженные силы Исламской Республики Иран не являются инициаторами какой-либо войны, но достаточно одной команды, чтобы начать наступление на столицу противников!

Если Алиев доверится своим сионистским друзьям и совершит глупость, его наказание будет заключаться в том, что мы вернемся на наши исторические земли... Кавказ - красная линия Ирана", - подытожили в КСИР.

Добавим, что это заявление КСИР было сделано после того, как в СМИ распространилась информация, что Вооруженные силы Азербайджана подтягивают тяжелую технику к линии соприкосновения Армении и Нагорного Карабаха.

СМИ сообщают, что движение ВС Азербайджана наблюдается по всей линии соприкосновения войск Армении и Арцаха, также впервые за долгое время наблюдается передвижение тяжелой техники.