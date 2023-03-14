Arminfo.info




 Вторник, 14 Марта 2023 16:23
Александр Аванесов

Премьер-министр РА: Азербайджан начал новый этап агрессии

Премьер-министр РА: Азербайджан начал новый этап агрессии

АрмИнфо.Азербайджан не намерен отказываться от своей агрессивной политики в отношении Армении и армянского народа.  Об этом 14 марта на пресс- конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, Баку имеет территориальные претензии к суверенным территориям Армении, и именно по этой причине переговорный процесс по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта зашли в тупик. Об этом свидетельствуют и  очевидные и незаконные провокации против суверенной Армении, что противоречит договоренностям, достигнутым в Сочи и в Праге.  <Азербайджан начал новый этап агрессии>, - заметил глава правительства.

Говоря о проблемах армянских беженцев, Пашинян указал на акции, которые периодически проводят перед зданием правительства РА вынужденные переселенцы из оккупированного арцахского города Гадрут. <Они правильно поступают, потому что один из пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года прямо указывает на возвращение беженцев и вынужденно перемещенных лиц  в места своего постоянного проживания в Нагорном Карабахе и в ближайшие к нему районы под эгидой Верховного комиссара ООН по делам беженцев. До сих пор никто не предложил жителям Гадрута вернуться в их дома, что является грубым нарушением трехстороннего заявления со стороны Азербайджана>, - сказал Пашинян, добавив, что этот вопрос армянская сторона постоянно поднимает. То же самое касается армян, вынужденно переселенцев из города Шуши.

Премьер также отметил, что и армяне опустошенного от них Нахичевани не менее активны в вопросе поднятия проблемы в правительстве Армении. Пашинян указал на наличие фактов, свидетельствующих об уничтожении в Нахичевани армянского культурного наследия.  <Вы все знаете о насильственном выселении армян из Баку, Сумгаита, Кировабада, Шаумяна, Геташена. Наверное, мы не были не правы, не оказывая им содействия в вопросе защиты их прав, но мы и не препятствовали этому, тем более, что речь идет о сотнях тысяч людей>, - сказал армянского правительства, добавив, что в Армении не было случаев насильственного выселения азербайджанцев. Более того, в архивах имеются документы, которые свидетельствуют о том, что правительство Советской Армении выплачивало азербайджанцам астрономические суммы в виде компенсаций. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Тигран Парванян освобожден от должности командующего Объединенной группировкой войскТигран Парванян освобожден от должности командующего Объединенной группировкой войск
Олаф Шольц: Мирное урегулирование должно осуществиться на основе принципа территориальной целостности Армении и АзербайджанаОлаф Шольц: Мирное урегулирование должно осуществиться на основе принципа территориальной целостности Армении и Азербайджана
В Мартунинском районе Нагорного Карабаха нарушен режим прекращения огня, пострадавших нетВ Мартунинском районе Нагорного Карабаха нарушен режим прекращения огня, пострадавших нет
В 2027 году Игры Франкофонии могут пройти в АрменииВ 2027 году Игры Франкофонии могут пройти в Армении
Ален Симонян: Армения заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с дружественной Индией в различных направленияхАлен Симонян: Армения заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с дружественной Индией в различных направлениях
Экс-генсек НАТО призвал Ильхама Алиева разблокировать Бердзорский коридорЭкс-генсек НАТО призвал Ильхама Алиева разблокировать Бердзорский коридор
Республика Армения и ее государственные институты имеют право требовать уважения к себе - ПашинянРеспублика Армения и ее государственные институты имеют право требовать уважения к себе - Пашинян
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Экс-генсек НАТО о ситуации вокруг Арцаха: Европа не может закрывать глаза на гуманитарный кризис у своих границЭкс-генсек НАТО о ситуации вокруг Арцаха: Европа не может закрывать глаза на гуманитарный кризис у своих границ
МВД Республики Арцах ответил АзербайджануМВД Республики Арцах ответил Азербайджану
Функцию гаранта безопасности Нагорного Карабаха взяла на себя РФФункцию гаранта безопасности Нагорного Карабаха взяла на себя РФ
Не вижу кризиса в отношениях с РФ - ПашинянНе вижу кризиса в отношениях с РФ - Пашинян
Никол Пашинян пояснил, чем он скован в вопросе Нагорного КарабахаНикол Пашинян пояснил, чем он скован в вопросе Нагорного Карабаха
Мы проиграли войну из-за <пятой колонны> в армии -  ПашинянМы проиграли войну из-за <пятой колонны> в армии -  Пашинян
Премьер-министр РА: Азербайджан начал новый этап агрессииПремьер-министр РА: Азербайджан начал новый этап агрессии
Есть ли коррупционные риски в том, что министр обороны купил квартиру в новостройке по цене гораздо ниже рыночной - ответил ПашинянЕсть ли коррупционные риски в том, что министр обороны купил квартиру в новостройке по цене гораздо ниже рыночной - ответил Пашинян
Власти Армении, приняв на себя политическую ответственность, должны нести ее до конца - ПашинянВласти Армении, приняв на себя политическую ответственность, должны нести ее до конца - Пашинян
С 1994 года имеются оккупированные Азербайджаном территории Армении - ПашинянС 1994 года имеются оккупированные Азербайджаном территории Армении - Пашинян
Мы не собираемся давать Азербайджану мандат на осуществление этнической чистки или геноцида в Нагорном Карабахе - Премьер РАМы не собираемся давать Азербайджану мандат на осуществление этнической чистки или геноцида в Нагорном Карабахе - Премьер РА
Правящая в Армении политическая сила выполняет свои предвыборные обещания по Еревану  - премьерПравящая в Армении политическая сила выполняет свои предвыборные обещания по Еревану  - премьер
Экс-генсек НАТО воочию убедился в нефункционировании Бердзорского коридораЭкс-генсек НАТО воочию убедился в нефункционировании Бердзорского коридора
Премьер-министр РА: Имеются опасения о возможности ухода ОДКБ из Армении, что не может не вызывать обеспокоенностиПремьер-министр РА: Имеются опасения о возможности ухода ОДКБ из Армении, что не может не вызывать обеспокоенности
Что ответил Путин на озабоченность Пашиняна по поводу угрозы новой эскалацииЧто ответил Путин на озабоченность Пашиняна по поводу угрозы новой эскалации
АраратБанк присоединился к Инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщинАраратБанк присоединился к Инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин
Добровольцы Корпуса мира США вернулись в АрмениюДобровольцы Корпуса мира США вернулись в Армению
Пашинян: Если Армения не признает территориальную целостность Азербайджана, то и Азербайджан сделает то же самое в отношении АрменииПашинян: Если Армения не признает территориальную целостность Азербайджана, то и Азербайджан сделает то же самое в отношении Армении
Пашинян заявил о высокой вероятности новой крупной эскалацииПашинян заявил о высокой вероятности новой крупной эскалации
Премьер-министр РА: без международных механизмов и гарантий в вопросе Нагорного Карабаха невозможно идти впередПремьер-министр РА: без международных механизмов и гарантий в вопросе Нагорного Карабаха невозможно идти вперед
Иранист призвал Иранист призвал "не узаконивать" терминологию вражеского агитпропа в условиях гибридной войны Азербайджана против Армении и Арцаха
Никол Пашинян рассказал, какую политику проводит правительство АрменииНикол Пашинян рассказал, какую политику проводит правительство Армении
В Ереване Дни франкофонии стартуют открытием 6-ого Фестиваль французских фильмовВ Ереване Дни франкофонии стартуют открытием 6-ого Фестиваль французских фильмов
Фракции парламента Арцаха требуют от властей Армении оставаться верными решению Верховного Совета РА от 8 июля 1992 г и не ставить под сомнение право народа НКР на самоопределениеФракции парламента Арцаха требуют от властей Армении оставаться верными решению Верховного Совета РА от 8 июля 1992 г и не ставить под сомнение право народа НКР на самоопределение
В Степанакерте отреагировали на предложение азербайджанской стороны о проведении встречи в БакуВ Степанакерте отреагировали на предложение азербайджанской стороны о проведении встречи в Баку
Вражеские силы обстреляли армянские позиции в направлении Верин ШоржаВражеские силы обстреляли армянские позиции в направлении Верин Шоржа
Госдеп США: Иран уже давно является злонамеренным игроком на Южном КавказеГосдеп США: Иран уже давно является злонамеренным игроком на Южном Кавказе
Армия обороны Арцаха опровергла вражескую дезинформациюАрмия обороны Арцаха опровергла вражескую дезинформацию
Спикер НС Армении: новая презентация старого азербайджанского дискаСпикер НС Армении: новая презентация старого азербайджанского диска
Китай возобновляет выдачу виз всех типов для граждан АрменииКитай возобновляет выдачу виз всех типов для граждан Армении
Демократия по-азербайджански: два демонстранта госпитализированы, около 10 задержаны на акции протеста с требованием обеспечить их водойДемократия по-азербайджански: два демонстранта госпитализированы, около 10 задержаны на акции протеста с требованием обеспечить их водой
Во Франции стартовала программа государственных мероприятий, посвященных 100- летию армянского киноВо Франции стартовала программа государственных мероприятий, посвященных 100- летию армянского кино
Пресс-секретарем внешнеполитического ведомства Армении стала Ани БадалянПресс-секретарем внешнеполитического ведомства Армении стала Ани Бадалян
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Ваан Унанян подал в отставку с должности пресс-секретаря МИД АрменииВаан Унанян подал в отставку с должности пресс-секретаря МИД Армении
Глава Минюста РА: дело о злоупотреблениях во время эпидемии COVID-19 связано и с именем  бывшего министра здравоохраненияГлава Минюста РА: дело о злоупотреблениях во время эпидемии COVID-19 связано и с именем  бывшего министра здравоохранения
Рустам Бадасян обещает раскрытие новых фактов злоупотреблений с <черной бухгалтерией>Рустам Бадасян обещает раскрытие новых фактов злоупотреблений с <черной бухгалтерией>
Голос и музыка мира Голос и музыка мира 
В Тегеране назвали В Тегеране назвали "неблагим намерением" вызов посла Ирана в МИД Азербайджана
Злоумышленники закидали камнями электропоезд ЮКЖДЗлоумышленники закидали камнями электропоезд ЮКЖД
НПО обвинили власти Армении в создании регрессивной цепочки законодательных инициатив, ограничивающих свободу информацииНПО обвинили власти Армении в создании регрессивной цепочки законодательных инициатив, ограничивающих свободу информации
Путин и Пашинян обсудили текущую ситуацию вокруг Нагорного КарабахаПутин и Пашинян обсудили текущую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Спикер НС РА:  краеугольным камнем нашей международной политики является поддержание мирных отношений со всеми странамиСпикер НС РА:  краеугольным камнем нашей международной политики является поддержание мирных отношений со всеми странами
«Тоттенхэм» ищет нового тренера. Энрике — главный кандидат«Тоттенхэм» ищет нового тренера. Энрике — главный кандидат
Администрация президента Азербайджана приглашает представителей Нагорного Карабаха на встречу в БакуАдминистрация президента Азербайджана приглашает представителей Нагорного Карабаха на встречу в Баку
Министр: В Армении будут созданы механизмы защиты судей от решений ВССМинистр: В Армении будут созданы механизмы защиты судей от решений ВСС
Не дождавшись, пока его попросят: глава Минздрава Арцаха подал в отставкуНе дождавшись, пока его попросят: глава Минздрава Арцаха подал в отставку
На перегоне Эчмиадзин-Масис произошло ДТП с участием электропоездаНа перегоне Эчмиадзин-Масис произошло ДТП с участием электропоезда
Глава МО Армении встретился с бывшим генсеком НАТОГлава МО Армении встретился с бывшим генсеком НАТО
В Армении будет создан  новый арбитражный центр - министрВ Армении будет создан  новый арбитражный центр - министр
Степанакерт: Заявления Тойво Клаара относительно ситуации с блокадой Бердзорского коридора вызывают серьезные вопросыСтепанакерт: Заявления Тойво Клаара относительно ситуации с блокадой Бердзорского коридора вызывают серьезные вопросы
Иранский истребитель вызвал истерику в Баку - посол Ирана вызван в МИД АРИранский истребитель вызвал истерику в Баку - посол Ирана вызван в МИД АР
Читать больше



Эксперты
Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на ЗападРоссийский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курсаЭксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошоСкладной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
Тини Кокс Азербайджану и Армении: у вас нет права начинать новую войну!Тини Кокс Азербайджану и Армении: у вас нет права начинать новую войну!
ПАСЕ несет ответственность за гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, считает докладчик Ассамблеи по АзербайджануПАСЕ несет ответственность за гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, считает докладчик Ассамблеи по Азербайджану
Читать больше
Комментируемые
Бакинский лизоблюд Коротченков бабачит и тычет как ментор – Константин ЗатулинБакинский лизоблюд Коротченков бабачит и тычет как ментор – Константин Затулин
Адам Шифф: США должны осудить нападения Азербайджана на Арцах и привлечь режим Алиева к ответственностиАдам Шифф: США должны осудить нападения Азербайджана на Арцах и привлечь режим Алиева к ответственности
Алиев и Боно обменялись  мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договоруАлиев и Боно обменялись  мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору
Рубен Варданян: руководство Азербайджана в ежедневном режиме доказывает, что его цель - убрать нас отсюда, лишить нас своей РодиныРубен Варданян: руководство Азербайджана в ежедневном режиме доказывает, что его цель - убрать нас отсюда, лишить нас своей Родины
Не могу сказать, что сегодня мы уже гарантировали безопасность нашей страны - Пашинян Не могу сказать, что сегодня мы уже гарантировали безопасность нашей страны - Пашинян
Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курсаЭксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
Армении и армянскому народу необходим мир, и ничего кроме мира - депутат от партии властиАрмении и армянскому народу необходим мир, и ничего кроме мира - депутат от партии власти
Если не сейчас, то когда мне действовать? - Рубен Варданян в интервью Le Spectacle du mondeЕсли не сейчас, то когда мне действовать? - Рубен Варданян в интервью Le Spectacle du monde
Страсти вокруг фигуры Рубена Варданянa накаляютсяСтрасти вокруг фигуры Рубена Варданянa накаляются
В Армении станут уголовно наказуемыми призывы и действия, направленные против суверенитета государстваВ Армении станут уголовно наказуемыми призывы и действия, направленные против суверенитета государства
Вашингтон и Париж потребовали разблокировать Бердзорский коридорВашингтон и Париж потребовали разблокировать Бердзорский коридор
Открытие границы между Турцией и Арменией возможно только с учетом интересов Азербайджана - турецкий министрОткрытие границы между Турцией и Арменией возможно только с учетом интересов Азербайджана - турецкий министр
Продавец пластмассовых болванок для банковских карт подался в аналитики рынка за счет аналитики АрмИнфоПродавец пластмассовых болванок для банковских карт подался в аналитики рынка за счет аналитики АрмИнфо
Ашотян Лаврову: Нагорно-Карабахская Республика не была в составе Азербайджана на момент подписания Алма-Атинской декларацииАшотян Лаврову: Нагорно-Карабахская Республика не была в составе Азербайджана на момент подписания Алма-Атинской декларации
Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошоСкладной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо