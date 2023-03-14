Вторник, 14 Марта 2023 16:23

АрмИнфо.Азербайджан не намерен отказываться от своей агрессивной политики в отношении Армении и армянского народа. Об этом 14 марта на пресс- конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, Баку имеет территориальные претензии к суверенным территориям Армении, и именно по этой причине переговорный процесс по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта зашли в тупик. Об этом свидетельствуют и очевидные и незаконные провокации против суверенной Армении, что противоречит договоренностям, достигнутым в Сочи и в Праге. <Азербайджан начал новый этап агрессии>, - заметил глава правительства.

Говоря о проблемах армянских беженцев, Пашинян указал на акции, которые периодически проводят перед зданием правительства РА вынужденные переселенцы из оккупированного арцахского города Гадрут. <Они правильно поступают, потому что один из пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года прямо указывает на возвращение беженцев и вынужденно перемещенных лиц в места своего постоянного проживания в Нагорном Карабахе и в ближайшие к нему районы под эгидой Верховного комиссара ООН по делам беженцев. До сих пор никто не предложил жителям Гадрута вернуться в их дома, что является грубым нарушением трехстороннего заявления со стороны Азербайджана>, - сказал Пашинян, добавив, что этот вопрос армянская сторона постоянно поднимает. То же самое касается армян, вынужденно переселенцев из города Шуши.

Премьер также отметил, что и армяне опустошенного от них Нахичевани не менее активны в вопросе поднятия проблемы в правительстве Армении. Пашинян указал на наличие фактов, свидетельствующих об уничтожении в Нахичевани армянского культурного наследия. <Вы все знаете о насильственном выселении армян из Баку, Сумгаита, Кировабада, Шаумяна, Геташена. Наверное, мы не были не правы, не оказывая им содействия в вопросе защиты их прав, но мы и не препятствовали этому, тем более, что речь идет о сотнях тысяч людей>, - сказал армянского правительства, добавив, что в Армении не было случаев насильственного выселения азербайджанцев. Более того, в архивах имеются документы, которые свидетельствуют о том, что правительство Советской Армении выплачивало азербайджанцам астрономические суммы в виде компенсаций.