Вторник, 14 Марта 2023 14:03

АрмИнфо.Имеются опасения относительно возможности ухода Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Армении, что не может не вызывать обеспокоенности официального Еревана. Об этом 14 марта на пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос о причинах отказа Армении от места заместителя генерального секретаря Организации.

По словам премьера, в ходе состоявшейся в прошлом году встречи с ним со стороны руководителей ОДКБ прозвучали опасение о том, что Армения

может покинуть Организацию. <Эти опасения ни к месту. К месту другое развитие событий, а именно, возможность ухода ОДКБ из Армении. По моим оценкам, ОДКБ, желая того или нет, уходит из Армении, что нас беспокоит. Мы с удовольствием примем должность заместителя генерального секретаря ОДКБ, если будем знать, что этот факт станет еще одним фактором по обеспечению безопасности Республики Армения. В противном случае, мы не видим смыслы идти на этот шаг, исходя из логики быть честными по отношению к собственному народу>, - подчеркнул премьер.

Он добавил, что Армения эффективно работала и продолжает работать с Организацией. <Мы предложили даже наши принципы, которые, между прочим, касаются не Республики Армения, а всей Организации. Работают ли принципы ОДКБ на ее пространстве? Мы готовы обсудить этот вопрос>,

- подчеркнул глава правительства.

Он указал на некорректность звучащих заявлений о том, что с 2021 года Армения якобы не воюет с Азербайджаном, но требует от ОДКБ защиты. <В сентябре и в ноябре 2022 года произошли боевые столкновения. Тогда во внутреннем сегменте прозвучали заявления о том, что Армения якобы обратилась за помощью в ОДКБ совершенно по другой статье устава Организации, и что, мол, Ереван специально сделал это, чтобы ОДКБ не смогла принять соответствующего решения. Между тем, Армения обратилась в ОДКБ в соответствии со всеми возможными пунктами. Наша оценка заключается в том, что ОДКБ уходит из Армении, а не наоборот, что не может нас не беспокоить>, - заключил Никол Пашинян.

Напомним, что 10 марта Армения представила предложение об отказе от квоты на должность заместителя генерального секретаря ОДКБ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь МИД республики Ваан Унанян.

По регламенту у генсека ОДКБ, в которую входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, три заместителя. С этого года у ОДКБ новый генсек - в соответствии с принципом ротации представителя Белоруссии Станислава Зася сменил представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов.