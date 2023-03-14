Вторник, 14 Марта 2023 14:02

АрмИнфо.Основная тема телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла накануне, была посвящена опасности эскалации в Нагорном Карабахе.. Об этом сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян 14 марта на пресс-конференции, комментируя отношение Москвы к идее Баку об интеграции Нагорного Карабаха с Азербайджаном.

<Не считаю корректным озвучить позицию по данному вопросу, поскольку сама Россия неоднократно озвучивала собственную позицию>, - сказал премьер.

По его словам, он передал российскому лидеру имеющуюся у него информацию, впечатления и мнение о том, что в зоне ответственности российских миротворцев есть проблемы. <Для меня самая важная проблема в контексте отношений Армении и РФ это то, что в Нагорном Карабаха произошло неожиданное явление - перед базой РМК была проведена акции протеста после убийства полицейских (в результате террористических действий азербайджанской стороны погибли 3 сотрудников правоохранительных органов НКР-ред.), что также произошло в зоне ответственности российских миротворцев. Это меня беспокоит и счел важным передать свою озабоченность президенту РФ>, - указал премьер.

На просьбу журналиста озвучить ответ Владимира Путина, глава правительства ответил, что не считает это корректным. <Если сочтут это важным, то об этом расскажут наши российские партнеры>, - заключил Пашинян.

Напомним, что накануне администрация президента Азербайджана <пригласила представителей армянской общественности Карабаха на вторую встречу для продолжения контактов по реинтеграции, а также обсуждения вопросов реализации инфраструктурных проектов в Карабахе>. В официальном сообщении, распространенном администрацией президента Ильхама Алиева, азербайджанская сторона не уточняет, почему местом проведения встречи был выбран Баку. МИД Арцаха в ответ заявило, что Республика Арцах придерживается ранее высказанной позиции о том, что такие встречи могут пройти при посредничестве российских миротворцев, там же, где и 1 марта с.г. и касаться гуманитарных, инфраструктурных, технических вопросов, без их излишней политизации. В то же время фракции Национального собрания Карабаха потребовали от властей Армении оставаться верными постановлению Верховного Совета РА от 1992 года от 8 июля, не ставя под сомнение право народа Карабаха на самоопределение. <Все фракции парламента Арцаха подтверждают свою верность основополагающим документам, выражающим волю нашего народа, и будут и впредь руководствоваться вытекающими из них идеями и принципами>, - заявили они.