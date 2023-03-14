Вторник, 14 Марта 2023 13:42

АрмИнфо. Если Армения не признает территориальную целостность Азербайджана, то и Азербайджан сделает то же самое в отношении Армении. Об этом 14 марта на пресс­конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, на встрече в Праге Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности своих государств. <Другой вопрос, что Баку пытается через другую дверь или по другим каналам осуществлять действия, направленные против территориальной целостности Армении>, - заметил Пашинян.

Что касается Нагорного Карабаха, то, как отметил премьер, позиция Еревана по решению данной проблемы осталась без изменений. <Первоочередным бенефициаром разрешения данного вопроса должен оставаться народ Нагорного Карабаха. Он должен рассматриваться в контексте прямых контактов между Баку и Степанакертом при международных гарантиях. Эти формулировки дают все возможности для защиты как национальных интересов Республики Армения, так и обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха>, - сказал глава армянского правительства.