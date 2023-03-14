Вторник, 14 Марта 2023 12:27

АрмИнфо. Фракции Национального собрания Республики Арцах, выражая волю и позицию народа, требуют от властей Республики Армения оставаться верными решению Верховного Совета Республики Армения от 8 июля 1992 года и не ставить под сомнение право народа Арцаха на самоопределение. Об этом говорится в совместном заявлении фракций парламента Нагорного Карабаха.

В заявлении напоминается, что через несколько дней исполнится 100 дней блокады Азербайджаном 120 тысяч жителей Республики Арцах. В парламенте НКР добавили, что игнорируя решение Международного суда Гааги о разблокировании Арцаха, руководство Азербайджана, угрожая и применяя силу, продолжает политический курс по выселению армян из Арцаха.

"Азербайджан не гнушается антигуманными средствами и террористическими действиями в своем намерении аннексировать Республику Арцах. Перебои с поставками природного газа и электроэнергии, запугивание мирного населения и ограничения свободы передвижения, расстрел полицейских при исполнении служебных обязанностей 5 марта доказывают, что в таких условиях неприемлемы разговоры о прямом диалоге.

В то же время мы убеждены, что карабахский конфликт, как вопрос международной повестки, должен быть решен путем переговоров при посредничестве и гарантиях соответствующих международных структур, в частности, с привлечением стран- сопредседателей Минской группы, наделенных полномочиями.

Военно-политическое руководство Азербайджана посредством различных пропагандистских уловок дезинформирует собственное общество и международные структуры, преследуя цель создать иллюзию <эпохи мира> в условиях гуманитарного давления и запугивания народа Арцаха.

Фракции Национального собрания Республики Арцах, выражая волю и позицию народа, требуют от властей Республики Армения оставаться верными решению Верховного Совета Республики Армения от 8 июля 1992 года и не ставить под сомнение право народа Арцаха на самоопределение. Все фракции парламента Арцаха подтверждают свою приверженность основополагающим документам, выражающим волю нашего народа, и продолжат руководствоваться вытекающими из них идеями и принципами", - говорится в заявлении парламента НКР.