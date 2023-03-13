Понедельник, 13 Марта 2023 15:37

АрмИнфо. Ряд неправительственных организаций раскритиковали новый законодательный пакет "О государственной тайне" в Армении.

Так, в поступившем в АрмИнфо заявлении отмечается, что Национальное Собрание Армении 1 марта приняло предложенный правительством РА комплексный пакет законопроектов, основой которого является новый закон "О государственной тайне".

"Среди многих других спорных изменений, необходимость которых нуждается в дополнительном профессиональном анализе, парламент также внес новое ограничение в закон "О свободе информации". В частности, в его ст. 8 ч. 1 п. 1, предусматривающем отклонение информации, если она "содержит государственную, банковскую, коммерческую тайну", были добавлены слова "или служебная информация ограниченного распространения". Этим изменением, по сути, весь закон был искажен и обесценен", - говорится в заявлении.

В этом ключе констатируется, что как минимум непонятно, по каким критериям отделяется "служебная информация ограниченного распространения", а обоснованность этого ограничения весьма спорна. Получается, что практически каждый документ, циркулирующий в государственных учреждениях, даже если он не имеет никакой секретности, может быть охарактеризован как содержащий "служебную информацию ограниченного распространения".

"По сути, с этим законодательным изменением создаются новые основания для отклонения предоставления официальной информации", - отметили НПО, констатировав, что хоть в законе "О государственной тайне" целя глава посвящена этому вопросу, тем не менее, во-первых, никто не обязан в другом законе искать регуляции для закона "О свободе информации", и, во-вторых, формулировка этого понятия настолько общая, что под него можно подвести что угодно. В том числе, теневые стороны деятельности государственных органов и должностных лиц, упущения и злоупотребления, которые должны стать объектом критики общественности и прессы в любой стране, стремящейся к демократии.

"А теперь большинство из них могут оставаться закрытыми. Проект нового закона "Об экологической информации" еще один пример, направленный на ограничение доступности официальных данных, прикрытие упущений и злоупотреблений. Согласно ему, предоставление данных, связанных с охраной окружающей среды, строго ограничено той же логикой. Также следует напомнить, что с конца прошлого года на стадии обсуждения находится проект внесения изменений и дополнений в закон "О правовом режиме военного положения", предоставляющий широкие возможности для применения произвольных и непропорциональных ограничений в информационной сфере.

Таким образом, создана целая регрессивная цепочка законодательных инициатив, ограничивающих свободу информации. Это произошло в условиях, когда получение официальных данных от государственных органов уже сопряжено с неисчислимыми сложностями, а отдельные граждане, СМИ и неправительственные организации сталкиваются с множеством необоснованных отказов", - подчеркнули НПО.

В тоже время подчеркивается, что эти регрессивные законопроекты не были должным образом обсуждены с профильными общественными структурами до их опубликования или введения в обращение, меж тем, власти обязались это сделать.

"Учитывая изложенное, просим: президенту РА не подписывать новый закон "О государственной тайне" и принятый с ним пакет законодательных поправок, особенно обратить внимание на поправку к Закону "О свободе информации" и направить ее в Конституционный суд для проверки его на конституционность;

из Национального Собрания и Правительства РА отозвать законопроект "Об экологической информации" и проект изменений и дополнений в закон "О военном положении", инициировать дополнительные исследования и широкие обсуждения с экспертными кругами, направить эти документы для международной экспертизы", - подытожили НПО.

Под заявлением подписались Комитет по защите свободы слова, Ереванский пресс-клуб, Центр медиа-инициатив, Институт многосторонней информации - Армения, Клуб журналистов "Аспарез", Центр свободы информации, Клуб общественной журналистики "Журналисты во имя будущего", "Журналисты за права человека", пресс-клуб Гориса, "Фемида".